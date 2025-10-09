以哈達成協議前 傳媒拍下魯比奧向特朗普「傳紙仔」內容：盡快批准Truth Social 帖文｜Yahoo

魯比奧先寫了一份準備給特朗普的筆記。 (AP Photo/Evan Vucci)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普周四（9 日）在社交平台 Truth Social 宣布，以色列與哈馬斯已經簽訂首階段和平協議，為長達兩年的以巴戰爭帶來一個好消息。以色列與哈馬斯的間接談判，美國派了代表參與，特朗普和國務卿魯比奧（Marco Rubio）則留在華盛頓。在特朗普宣布消息前，美國傳媒發現了一個「彩蛋」。

當時特朗普在白宮藍廳（Blue Room）主持一個圓桌會議，美聯社的攝影記者 Evan Vucci 留意到魯比奧拿着一張署名「白宮」並寫上內容的筆記，隨即拍下。筆記的內容寫道，「very close」，「We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first」，形容以色列與哈馬斯的談判快將達成，要先給特朗普批准帖文的內容，讓他對外公布消息。

魯比奧交上筆記前，他曾經先向特朗普輕語傳話。特朗普之後繼續在圓桌會議跟與會者跟傳媒交談了一段時間。過了 10 分鐘後，特朗普表示夠鐘離開，並指他現時需要「處理中東的問題」。魯比奧交上筆記後大約兩小時，特朗普就在 Truth Social 公布以哈雙方達成協議的消息。

"very close", "We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first" (AP Photo/Evan Vucci，相片向右旋轉 90 度處理)

魯比奧向特朗普傳話，再給他筆記。 (AP Photo/Evan Vucci)

特朗普閱讀魯比奧提供的筆記。 (AP Photo/Evan Vucci)