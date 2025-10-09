以哈達成協議 川普稱人質可能13日獲釋

（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）就他的加薩走廊（Gaza Strip）和平計畫第一階段達成協議後，他認為哈瑪斯扣押的人質將於13日獲釋。

川普在福斯新聞（Fox News）電話訪問中說：「為讓人質獲釋，現在有很多工作正在進行，我們認為他們都將在13日歸來，目前看來情況就是如此，這其中也包括罹難者的遺體。」

川普表示，美國將參與協助重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），致力於維持當地的安全與和平。

廣告 廣告

川普在宣布以哈達成協議數小時後告訴福斯新聞：「我們會參與，協助他們順利執行，也會協助維持和平。」川普還說，他「非常有信心中東將實現和平」。

以色列軍方表示，樂見以色列和哈瑪斯達成人質獲釋協議，並表示他們已著手準備迎接人質。