以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席

路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。
「蓄意延續以色列的宣傳」
Zink 是加拿大攝影記者，其作品廣泛獲《紐約時報》、半島電視台等國際主流媒體採用。她在 Facebook 貼文批評，當以色列本月 10 日謀殺了 Anas Al-Sharif 和半島電視台在加沙的整隊工作人員，路透社選擇完整刊登以色列沒有根據的指控，說 Al-Sharif 是一位哈馬斯成員。路透社蓄意延續以色列的宣傳，導致旗下記者也遭以色列清洗。
以軍昨日（25 日）再出動裝有炸藥的無人機空襲加沙的 Nasser Hospital，造成最少二十人死亡，當中五人是記者。遇害記者包括路透社攝影師 Hossam Al-Masri、半島電視台攝記 Mohammed Salama、美聯社及「獨立阿拉伯」記者 Maryam Abu Deqa 和 NBC 記者 Moaz Abu Taha。
Zink 譴責西方媒體直接創造了這些慘劇發生的條件，他們複述以色列為大屠殺捏造的理由，沒有考慮當中有沒有任何公信力，是蓄意摒棄新聞專業最基本的責任。Zink 因此認為西方媒體造就了兩年間記者死亡人數比兩次世界大戰和韓戰、越戰、俄烏戰爭等人數更多。
路透、美聯發信要求以色列解釋空襲醫院事件
Al-Sharif 是路透社去年獲得普立茲突發新聞攝影獎的團隊成員，Zink 不滿路透社沒有因此為他辯護。她在貼文中末段說，她很重視過去八年為路透社的工作，但此刻不能想象戴上這張記者證而不會感到羞恥與哀傷。「我不知道這樣做能否對加沙記者的勇敢與犧牲致敬 - 他們是最勇敢和最好的 - 但往後我會以這種心態致力於我所能作出的貢獻。」
路透社與美聯社昨日向以色列政府發出聯合公開信，要求就昨日的 Nasser Hospital 空襲作出解釋。信件指出，空襲地點是受到國際法律保護的醫療設施，遇害記者正履行他們的專業職責，承擔着重要的見證工作，他們的工作在以色列過去兩年禁止外國記者進入加沙的情況下尤為重要，新聞機構對於這些獨立記者遇害感到憤慨。
