中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
以巴戰爭︱「環保少女」通貝里疑遭以軍毆打 強迫親吻以色列國旗 以方否認所有指控︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在參與運送援助物資前往加沙的船隊後，被以色列軍方拘留。她向瑞典官員表示，在被扣期間遭受惡劣對待，包括囚室滋生床蝨、缺乏食物和飲用水，並被指遭士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗。以色列方面則否認所有相關指控。
根據《衛報》報道，瑞典外交部官員在探訪通貝里後向她的親友發出電郵，指通貝里出現脫水情況，並抱怨食水和食物供應不足，又稱身上出現懷疑由床蝨引起的紅疹，需長時間坐在堅硬的地面上。另一名被扣留者亦表示，曾目睹通貝里被迫手持旗幟拍照，但未知旗幟所屬國家或組織。
隊船試圖突破海上封鎖
有同船人士指控，以軍對通貝里施以粗暴對待。土耳其籍成員 Ersin Çelik 聲稱，通貝里曾被士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗；另一名意大利記者 Lorenzo D’Agostino 則稱，她被「包裹在以色列國旗內，像戰利品般示眾」。
通貝里是「全球堅毅號」船隊 437 名成員之一，當中包括議員、律師及人權人士，船隊由逾 40 艘船組成，旨在突破以色列對加沙長達 16 年的海上封鎖。以軍於本周四至周五期間攔截所有船隻，並拘留所有船員，部分被送往高安全級別監獄。
疑僅獲一包薯片食用
協助被捕者的非政府組織「Adalah」指，被扣人士的基本權利遭侵犯，包括缺乏水源、衛生設施、藥物及律師協助。意大利律師團隊亦指，除了一包供拍攝的薯片外，被捕者長時間未獲食物或飲水，並曾遭受言語及肢體侮辱。
瑞典外交部表示，其駐以色列使館已探訪包括通貝里在內的 9 名被扣瑞典人，並已要求以方確保被捕者有食物、潔淨食水及醫療照顧，以及如有需要可獲法律代表。
以色列駐外使館則否認所有指控，稱「所有被捕者均獲提供食物、水及醫療服務，也未被剝奪法律權利」。發言人強調，以色列「是一個依法治國的國家，致力保障所有人的尊嚴與權利」。
其他人也在看
援助加薩船隊遭以軍攔截 倡議人士被送往伊斯坦堡
（法新社伊斯坦堡4日電） 土耳其官員今天表示，在以色列攔截一支前往加薩（Gaza）的援助船隊並拘留數百人後，36名土耳其公民及來自12個國家的其他公民將於今天搭乘專機抵達伊斯坦堡。一名土耳其外交官員透露，這架專機載有137名船隊成員，其中包括36名土耳其公民，預計當地時間15:40降落伊斯坦堡。法新社 ・ 21 小時前
聲援加薩遭以軍拘留 國際船隊控訴被當作動物對待
（法新社伊斯坦堡4日電） 遭到以色列攔截拘禁的「全球堅毅船隊」人員今天被遣返至伊斯坦堡，這支聲援加薩的民間船隊告訴媒體說，自己在押解過程中遭受暴力毆打，甚至「被當作動物一樣對待」。「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）於上月啟航，試圖向戰火下的加薩（Gaza）運送援助物資，但遭到以色列攔截，約逾400人被拘留。法新社 ・ 6 小時前
以巴戰爭︱特朗普稱以色列同意初步撤軍線 促哈馬斯達成加沙停火方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普表示，以色列已同意美方提出的初步撤軍線，若哈馬斯同意，停火將「立即生效」，並啟動人質與囚犯交換計劃。美國特使韋特科夫（Steve Witkoff）及總統女婿庫什納（Jared Kushner）預計於週末前往埃及，就細節展開談判。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
以色列總理派代表赴開羅談判 盼數天內帶回所有人質
（法新社耶路撒冷4日電） 埃及官方媒體開羅新聞今天報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯跟以色列明後天將在開羅舉行間接會談，討論釋放人質及囚犯事宜；以色列總理尼坦雅胡也證實已派談判代表赴埃及。與埃及情報機構關係密切的開羅新聞（Al-Qahera News）指出，哈瑪斯（Hamas）與以色列代表團「已開始行動，明後天將在開羅展開會談，根據川普（Donald Trump）所提計畫，討論交換所有被拘留者及囚犯的安排事宜」。法新社 ・ 12 小時前
中秋｜鴨膶月餅只此一家 青衣大歡喜餅家鐵盒派清 熟客苦等「雙白」出爐｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】明天是中秋佳節，傳統餅舖大歡喜餅家再迎來每年最忙碌的日子。《Yahoo 新聞》日前到餅舖，見大歡喜第二代負責人余潤榮和弟弟余潤宗在廚房內不停手揉饀焗餅。雖是平日上班時間，但顧客絡繹不絕，每位都買 2 個至半打月餅不等，亦有人買餅後專程折返，在門口等候新鮮出爐的雙黃白蓮蓉月餅。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜
【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。on.cc 東網 ・ 7 小時前
歐洲數十萬民眾上街挺巴 籲釋放援助行動人士
（法新社羅馬4日電） 歐洲數十萬民眾今天上街遊行力挺巴勒斯坦，呼籲立即終止加薩戰爭，並要求以色列釋放試圖運送物資至加薩走廊（Gaza Strip）的援助船隊成員。日前以色列武裝士兵登上約40艘試圖突破以國海軍封鎖、向加薩運送援助物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）船隻，逮捕400多名外籍挺巴人士，包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。法新社 ・ 3 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 1 小時前
NBA球迷日2025｜姜濤由單獨壓軸表演變「拼盤騷」？ 姜糖大嗌回水
NBA將於下個星期六（11日）於澳門舉辦球迷活動，不單邀請了NBA球隊到澳門打表演賽，更請了MIRROR姜濤作嘉賓。最初版本宣傳中，亦列明姜濤一人為壓軸嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘53歲外籍男子
【動物專訊】本報早前報道一名男子在西貢蠔涌的河流為兩狗「洗澡」，更一度將狗狗拉落急流，目擊者不值其所為，拍下影片及報警。警方收到報案後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物罪」，拘捕一名53歲外籍男子。 事緣目擊者於9月26日在西貢蠔涌，看到一名男子在河道旁以河水為兩隻狗狗洗澡，當時水流甚急，那人卻強行以繩將狗拉落水，狗狗幾經掙扎才在那男子拉繩下爬回陸地，讀者看到狗狗甚驚慌，即場喝止那人。 該目擊者拍攝了影片證據，並於當日稍後報警。警方其後聯絡她錄口供，並派員到現場調查及搜證，並在兩日後通知目擊者已拘捕涉案人士。 警方回覆本報查詢時表示，警方於9月26日接獲一名女子報案，指有狗隻於西貢蠔涌路一河流懷疑曾被不恰當對待。案件交由黃大仙警區動物罪案警察專隊跟進，警員經調查後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名53歲外籍男子。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為令動物受到不必要痛苦，或殘酷地令動物受驚，均屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。 相關報道： 西貢蠔涌有人在河道旁幫兩狗洗澡 狗狗一度被人拉落急流中 The post 西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘香港動物報 ・ 1 天前
TikTok配合分享示威數據 印尼解除當地營運禁令
（法新社雅加達5日電） 印尼通訊與數位事務部昨晚指出，在短影音社群平台TikTok與印尼政府分享關於近期示威的數據後，印尼當局已解除TikTok在當地的營運禁令。不過，印尼通訊與數位事務部官員薩巴（Alexander Sabar）昨晚發表聲明指出，TikTok當天已提交政府要求提供的數據。法新社 ・ 1 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 8 小時前
笑到最後｜Walmart及Costco高估值對科技股的支持（高明）
兩隻超市股今年都係拉鋸狀態，資金都唔走，就係明確投票意向，兩隻股重新定義估值水平，防守股都50倍，支持其他美股繼續上升。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
擬推牌照容許狗隻進入食肆 謝展寰：讓申請食肆自行決定是否設分隔區域
【Now新聞台】施政報告提出設立容許狗隻進入食肆的牌照，謝展寰稱，會讓申請的食肆自行決定是否需要設分隔區域。 環境及生態局局長謝展寰：「因為你知道，大家的經營模式、群體都不相同，所以如果准許的話，他們自己決定裡面是否需要分隔或如何分隔。但不論如何，容許狗隻入，出面就要有清楚的標示，所有顧客可以知道。(申請)數目起初未必太多，我們未必需要分區。我們可以吸收多點經驗，不同類型食肆讓狗隻進入會否遇到甚麼問題？我們將來條款會否需要修改？這樣更好。」謝展寰又稱，相信措施一方面能讓寵物主人更方便，另一方面亦能提供新的經濟增長點，令餐廳有更多商機。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成
【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反now.com 新聞 ・ 4 小時前
川普籲停火後 以色列持續空襲砲擊加薩
（法新社耶路撒冷4日電） 儘管美國總統川普在哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。哈瑪斯昨天表示，願意根據川普停火提案，釋放所有加薩人質。法新社 ・ 1 天前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 10 小時前