以巴戰爭︱「環保少女」通貝里疑遭以軍毆打 強迫親吻以色列國旗 以方否認所有指控︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在參與運送援助物資前往加沙的船隊後，被以色列軍方拘留。她向瑞典官員表示，在被扣期間遭受惡劣對待，包括囚室滋生床蝨、缺乏食物和飲用水，並被指遭士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗。以色列方面則否認所有相關指控。

根據《衛報》報道，瑞典外交部官員在探訪通貝里後向她的親友發出電郵，指通貝里出現脫水情況，並抱怨食水和食物供應不足，又稱身上出現懷疑由床蝨引起的紅疹，需長時間坐在堅硬的地面上。另一名被扣留者亦表示，曾目睹通貝里被迫手持旗幟拍照，但未知旗幟所屬國家或組織。

隊船試圖突破海上封鎖

有同船人士指控，以軍對通貝里施以粗暴對待。土耳其籍成員 Ersin Çelik 聲稱，通貝里曾被士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗；另一名意大利記者 Lorenzo D’Agostino 則稱，她被「包裹在以色列國旗內，像戰利品般示眾」。

通貝里是「全球堅毅號」船隊 437 名成員之一，當中包括議員、律師及人權人士，船隊由逾 40 艘船組成，旨在突破以色列對加沙長達 16 年的海上封鎖。以軍於本周四至周五期間攔截所有船隻，並拘留所有船員，部分被送往高安全級別監獄。

疑僅獲一包薯片食用

協助被捕者的非政府組織「Adalah」指，被扣人士的基本權利遭侵犯，包括缺乏水源、衛生設施、藥物及律師協助。意大利律師團隊亦指，除了一包供拍攝的薯片外，被捕者長時間未獲食物或飲水，並曾遭受言語及肢體侮辱。

瑞典外交部表示，其駐以色列使館已探訪包括通貝里在內的 9 名被扣瑞典人，並已要求以方確保被捕者有食物、潔淨食水及醫療照顧，以及如有需要可獲法律代表。

以色列駐外使館則否認所有指控，稱「所有被捕者均獲提供食物、水及醫療服務，也未被剝奪法律權利」。發言人強調，以色列「是一個依法治國的國家，致力保障所有人的尊嚴與權利」。