Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
以巴戰爭︱以色列聘美國公關公司操控輿論 利用 AI 、網紅與宗教宣傳重塑形象︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部的《外國代理人登記法》（FARA）文件顯示，以色列政府近期聘請至少三間美國公關公司，藉由社交媒體及宗教群體宣傳活動，重塑在美國的形象，特別是針對福音派及年輕右派選民，以挽回因加沙戰爭而流失的支持。
根據《半島電視台》報道，以色列外交部透過歐洲的 Havas 傳媒集團，聘用三間公關公司，包括新成立的 Bridges Partners、基督教公關公司 Show Faith by Works，以及網絡顧問公司 Clock Tower X。這些公司承諾協助改善以色列的網上形象，並透過特定族群與宗教社群宣傳，以強化美國社會對以色列的正面觀感。
向信徒傳播親以色列訊息
Show Faith by Works 在申報文件中指出，該公司獲以色列以 320 萬美元（約 2,500 萬元）聘請，目的是在美國教會中建立「對以色列國的正面聯想」，並把「巴勒斯坦人」描繪為「極端分子」。該公司聲稱會策劃「美國史上最大規模的地理圍欄與基督徒定向宣傳行動」，透過追蹤特定地點如教會及基督教大學內的電子設備，向信徒傳播親以訊息。
此外，該公司亦計劃推出名為「10/7 體驗」的流動展覽，以 2023 年 10 月 7 日哈馬斯襲擊事件為主題，配備虛擬實境裝置及互動螢幕，並考慮邀請荷李活演員 Chris Pratt 及 Jon Voight 等基督教名人參與宣傳。
利用人工智能 確保在網絡上佔主導地位
另一間受聘公司 Clock Tower X 在文件中稱，負責針對 Z 世代用戶，透過 YouTube、TikTok 和 Instagram 等平台進行宣傳，並與 ChatGPT、Gemini、Grok 等人工智能平台互動，以「打擊反猶太主義」為名，推動親以色列內容。該公司承諾利用人工智能技術，確保以色列主導的敘事在網絡上佔據主導地位。學者指出，這類策略實際上可能透過大量製造親以內容，影響大型語言模型的資料來源，從而模糊加沙戰爭的事實。
Clock Tower X 的負責人為美國總統特朗普競選團隊成員 Brad Parscale。文件顯示，該公司將與右派基督教媒體網絡 Salem Media 合作，而該網絡早前已與特朗普之子 Donald Trump Jr 及媳婦 Lara Trump 建立戰略夥伴關係。
聘用 14 至 18 名網紅發佈內容
至於 Bridges Partners，則設有一項以匿名網紅為主的宣傳計劃。根據文件顯示，該公司計劃聘用 14 至 18 名美國網紅，以每篇貼文約 7,000 美元（約 5.5 萬元）的酬金發佈支持以色列的內容。然而，有批評指此舉或違反美國相關披露規定，因為這些網紅未有公開其代言身分。
文件顯示，Bridges Partners 的註冊外國代理人為顧問 Uri Steinberg），持有公司 50% 股權。
北西大學卡塔爾分校媒體分析學者 Marc Owen Jones 表示，即使以色列試圖以人工數據影響輿論，也難以掩蓋真實的戰爭報道，「但這些資訊可能足以製造模糊地帶，使外界誤以為雙方在衝突中同樣負有責任，或令以色列對 10 月 7 日襲擊的回應顯得更合理」。
其他人也在看
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟突出事
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 23 小時前
李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手
李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 2 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 2 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
胡歌自爆無法走出母親陰霾 遠赴西藏緬懷
【on.cc東網專訊】內地演員胡歌，憑劇集《琅琊榜》、《繁花》等圈粉無數，加上樂善好施的親民性格，人氣高踞不下。而日前出席活動的他，更罕有提起2019年，因乳腺癌離世的母親，直言自己至今仍難忘母親之餘，更因朋友的一場夢境，遠赴西藏緬懷母親。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 8 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 19 小時前