以巴戰爭︱以色列聘美國公關公司操控輿論 利用 AI 、網紅與宗教宣傳重塑形象︱Yahoo

以色列軍隊。(Photo by Amir Levy/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國司法部的《外國代理人登記法》（FARA）文件顯示，以色列政府近期聘請至少三間美國公關公司，藉由社交媒體及宗教群體宣傳活動，重塑在美國的形象，特別是針對福音派及年輕右派選民，以挽回因加沙戰爭而流失的支持。

根據《半島電視台》報道，以色列外交部透過歐洲的 Havas 傳媒集團，聘用三間公關公司，包括新成立的 Bridges Partners、基督教公關公司 Show Faith by Works，以及網絡顧問公司 Clock Tower X。這些公司承諾協助改善以色列的網上形象，並透過特定族群與宗教社群宣傳，以強化美國社會對以色列的正面觀感。

向信徒傳播親以色列訊息

Show Faith by Works 在申報文件中指出，該公司獲以色列以 320 萬美元（約 2,500 萬元）聘請，目的是在美國教會中建立「對以色列國的正面聯想」，並把「巴勒斯坦人」描繪為「極端分子」。該公司聲稱會策劃「美國史上最大規模的地理圍欄與基督徒定向宣傳行動」，透過追蹤特定地點如教會及基督教大學內的電子設備，向信徒傳播親以訊息。

此外，該公司亦計劃推出名為「10/7 體驗」的流動展覽，以 2023 年 10 月 7 日哈馬斯襲擊事件為主題，配備虛擬實境裝置及互動螢幕，並考慮邀請荷李活演員 Chris Pratt 及 Jon Voight 等基督教名人參與宣傳。

有公司承諾利用人工智能技術，確保以色列主導的敘事在網絡上佔據主導地位。

利用人工智能 確保在網絡上佔主導地位

另一間受聘公司 Clock Tower X 在文件中稱，負責針對 Z 世代用戶，透過 YouTube、TikTok 和 Instagram 等平台進行宣傳，並與 ChatGPT、Gemini、Grok 等人工智能平台互動，以「打擊反猶太主義」為名，推動親以色列內容。該公司承諾利用人工智能技術，確保以色列主導的敘事在網絡上佔據主導地位。學者指出，這類策略實際上可能透過大量製造親以內容，影響大型語言模型的資料來源，從而模糊加沙戰爭的事實。

Clock Tower X 的負責人為美國總統特朗普競選團隊成員 Brad Parscale。文件顯示，該公司將與右派基督教媒體網絡 Salem Media 合作，而該網絡早前已與特朗普之子 Donald Trump Jr 及媳婦 Lara Trump 建立戰略夥伴關係。

聘用 14 至 18 名網紅發佈內容

至於 Bridges Partners，則設有一項以匿名網紅為主的宣傳計劃。根據文件顯示，該公司計劃聘用 14 至 18 名美國網紅，以每篇貼文約 7,000 美元（約 5.5 萬元）的酬金發佈支持以色列的內容。然而，有批評指此舉或違反美國相關披露規定，因為這些網紅未有公開其代言身分。

文件顯示，Bridges Partners 的註冊外國代理人為顧問 Uri Steinberg），持有公司 50% 股權。

北西大學卡塔爾分校媒體分析學者 Marc Owen Jones 表示，即使以色列試圖以人工數據影響輿論，也難以掩蓋真實的戰爭報道，「但這些資訊可能足以製造模糊地帶，使外界誤以為雙方在衝突中同樣負有責任，或令以色列對 10 月 7 日襲擊的回應顯得更合理」。