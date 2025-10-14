以巴戰爭︱以色列釋放近 2,000 名巴人囚犯 民眾悲喜交集迎親人︱圖輯︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】以色列當局昨日（13 日）釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯與被拘留者，當中包括約 1,700 名於戰爭期間在加沙被扣押、未經起訴的人士。消息傳出後，拉姆安拉（Ramallah）街頭湧現大批民眾迎接，場面既激動又哀傷。

巴勒斯坦囚犯在巴上上舉起勝利手勢。 REUTERS/Ramadan Abed

部份獲釋囚犯原被判終身監禁

綜合外媒報道，是次釋放行動在以色列將所有仍生還的人質從加沙送回後數小時展開，當日共有 88 名囚犯被送往被佔領的約旦河西岸，其餘近 2,000 人則送回加沙，其中少數人預計會前往鄰近國家。

在拉姆安拉文化中心外，數百名民眾高喊親人名字，衝向載有獲釋者的巴士。許多囚犯面容憔悴、身上留有新癒的傷痕，一名男子被親人舉上肩頭，高舉手勢作出「勝利」符號，之後跪地親吻母親的腳。

根據以色列人權組織 HaMoked 的統計，截至 10 月，被囚的巴勒斯坦人共有 11,056 人，其中至少 3,500 人被羈押於行政拘留、未經審訊。以色列軍方資料顯示，被拘留的加沙居民中，僅四分之一被歸類為戰鬥人員。不少返抵西岸的囚犯原本被判終身監禁，罪名包括謀殺及對以色列人發動致命襲擊。

巴勒斯坦囚犯尚未下車，一名男子已在巴士窗邊迎接。REUTERS/Mahmoud Issa

以色列禁止民眾慶祝

多名獲釋者外貌消瘦，臉頰凹陷，有人身上留有毆打痕跡，需由親人攙扶才能行走。以色列人權組織 B’Tselem 指控，以色列監獄普遍存在虐待與醫療不足情況，被拘留者經常缺乏食物並遭受身體暴力。

據報，以色列軍方禁止民眾為釋放舉行慶祝活動，並在奧弗爾監獄（Ofer Prison）外向聚集的家屬及記者施放催淚氣體，若被視為支持「恐怖組織」可能再度被捕。多名囚犯家屬透露，近日曾遭以色列安全部門警告不得舉辦任何慶祝或升旗活動。

然而，部分家庭的喜悅最終化為失落。有人原本接獲通知親人將獲釋，但在巴士抵達後卻未見身影。由於流傳的名單版本不一，一些被列為返家的囚犯最終被遣往加沙。

巴勒斯坦囚犯下車一刻，舉起勝利手勢。 (Photo by HAZEM BADER / AFP)

大閏民眾夾道歡迎，有囚犯面帶傷痕。 REUTERS/Mussa Qawasma

巴勒斯坦囚犯下車後隨即與家人擁抱。 REUTERS/Mussa Qawasma

有等待的親人喜極而泣。 REUTERS/Mussa Qawasma

有妻子帶同兒子到場迎接丈夫。 REUTERS/Mohammed Torokman

一名女子在等候時獨自落淚。 (Photo by Mosab Shawer / Middle East Images via AFP)

家屬在拉姆安拉等候親人歸來。 REUTERS/Ammar Awad