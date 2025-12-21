以巴戰爭︱停火協議後救援物資增加 聯合國宣布加沙結束饑荒狀態 惟仍有 160 萬人嚴重飢餓︱Yahoo

加沙仍有接近八分之一人口面臨糧食短缺(Photo by Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】聯合國表示，隨着進入加沙地帶的人道援助有所增加，當地已不再被界定為「饑荒」，但整體飢餓程度及人道狀況仍然嚴峻，形容危機尚未解除。

綜合外媒報道，聯合國指出，加沙仍有接近八分之一人口面臨糧食短缺，冬季洪水及氣溫下降進一步惡化情況。以色列在為期約 2 年的戰事中破壞大量房屋及民用基建，令多數居民只能居於帳篷或其他簡陋住所。

聯合國表示，自 10 月以色列與哈馬斯達成停火後，以色列部分放寬援助物資進入加沙的限制，但相關運送仍然受限且不穩定。

聯合國用作監測糧食危機的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）計劃指出，目前「沒有任何地區被列為饑荒」。IPC 曾於 8 月宣布加沙部分地區出現饑荒，當時以色列限制糧食援助進入，導致大規模飢餓，據加沙衞生部統計，至少 450 人因此死亡。

以色列在為期約 2 年的戰事中破壞大量房屋及民用基建(Photo by Doaa Albaz / Middle East Images / AFP via Getty Images)

加沙地帶仍被列為「緊急狀態」

IPC 指出，雖然饑荒分類已結束，但整個加沙地帶仍被列為「緊急狀態」。在 IPC 的五級分類制度中，「緊急」僅低於饑荒，代表家庭因缺乏食物而出現「極高程度的急性營養不良及超額死亡」。最新分析顯示，加沙的糧食安全及營養狀況較 8 月檢測出饑荒時有所改善。不過，援助人員指出停火協議依然脆弱，以色列在加沙近乎每日發動空襲，雙方互相指控對方違反停火。

IPC 預計，未來 4 個月約有 160 萬人面臨「危機」級別的飢餓風險，並警告一旦停火破裂，加沙可能再次陷入饑荒。

數以十萬計民眾在殘破的帳篷中忍受暴雨及低溫。(Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)

以色列否認加沙出現饑荒

以色列否認加沙出現饑荒及限制援助的指控。以色列外交部發言人 Oren Marmorstein 在社交平台 X 表示，面對「壓倒性且明確的證據」，即使 IPC 亦承認加沙並無饑荒。負責加沙人道事務的以色列機構 Cogat 則批評 IPC 報告「失實、有偏見，且缺乏根據」。

不過，聯合國及人道團體普遍承認加沙曾出現饑荒，而 IPC 一直被視為全球糧食危機的權威。樂施會形容當地飢餓情況仍然「令人震驚」，並指控以色列阻止人道組織運送援助。樂施會法國分部倡議及行動總監 Nicolas Vercken 表示，樂施會仍有價值 250 萬美元的援助物資，包括 4,000 份糧食包，滯留在邊境外的倉庫，未獲以色列當局批准進入。