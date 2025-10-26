焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

以巴戰爭︱加沙六歲雙胞胎誤把炸彈當玩具 爆炸重傷入院 失去手掌或須截腿︱Yahoo

娜比拉則全身多處受傷，腿部骨折並植入固定器。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)
娜比拉則全身多處受傷，腿部骨折並植入固定器。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】加沙昨日（25 日）一對六歲雙胞胎在家門外玩耍時，誤把一枚未爆炸彈當成玩具，引發爆炸，兩人重傷入院。男童耶希亞（Yahya）失去手掌並身體多處受創，女童娜比拉（Nabila）亦腿部骨折，需要植入固定器。

綜合外媒報道，事發時舒巴西（Shorbasi）一家在加沙受損嚴重的家中休息，當時停火協議下的短暫平靜讓他們暫時鬆一口氣。不料屋外傳來爆炸聲，家人衝出門外，發現六歲的耶希亞（Yahya）與娜比拉（Nabila）滿身是血倒地。兩名孩童在玩耍時撿到一個圓形物體，誤以為是玩具，一觸即爆。

雙胞胎的祖父表示，孩子被緊急送往希法醫院救治，「那枚未爆炸彈看起來像玩具，真的太可怕了。」他哽咽稱，家人剛於上週在停火後返回家園，「他們的人生從此被改變了。」

耶希亞失去手臂，身體多處重創(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)
耶希亞失去手臂，身體多處重創(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)

傷勢嚴重失去手掌

目前，耶希亞右臂及右腿纏滿繃帶，在希法醫院留醫；娜比拉則在病友慈善醫院（Patient’s Friends Charity Hospital）接受治療，頭部包紮，兩人臉上布滿細小彈片傷口。一名英國醫生表示，兩人傷勢嚴重，包括失去手掌、腸穿孔、骨折及可能失去一條腿。她指兩名孩子已接受緊急手術，情況暫時穩定，但由於藥物及醫療物資嚴重短缺，康復前景令人擔憂。

加沙衛生部指，過去一週共有五名兒童因未爆炸彈受傷，當中包括在汗尤尼斯的一名孩童。希法醫院報告顯示，另有兩名兒童在檢查家園時同樣被爆炸物波及。

家人到醫院探望。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)
家人到醫院探望。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)

至今 52 人死於未爆炸彈

根據加沙衛生部統計，自戰爭爆發以來已有超過 68,500 人喪生。聯合國排雷行動署（UNMAS）負責人 Luke Irving 警告，目前加沙爆炸風險極高。UNMAS 指出，自戰爭開始以來，至少有 52 人死於未爆炸彈，另有 267 人受傷，實際數字可能更高。

Irving 表示，在目前停火期間，已發現約 560 件未爆炸彈，預計隨着更多地區重新開放，數量將進一步上升。他指出，加沙歷經兩年戰火，瓦礫總量高達 6,000 萬噸，未爆炸物多被掩埋其中，清除工作恐需長時間才能完成。

聯合國、歐盟及世界銀行最新估算，重建加沙需耗資約 700 億美元，瓦礫總量足以建成 13 座埃及金字塔，或把紐約中央公園填滿約 40 呎高的碎石。

家人到醫院探望。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)
家人到醫院探望。(Photo by Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images)
