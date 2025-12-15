以巴戰爭︱加沙重建需 700 億美元 美國承包商爭奪「肥豬肉」 單靠運輸費可年賺 17 億美元︱Yahoo

聯合國估計，加沙重建費用高達 700 億美元。 (Photo by Abed Rahim Khatib/ Anadolu via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】美國多家承包商正爭相參與加沙戰後重建及人道援助物流工作，相關合約規模龐大，被形容為「肥豬肉」。有報道指，與特朗普政府關係密切的人士及共和黨背景企業，已就未來加沙援助及重建安排展開角力，其中包括曾負責佛羅里達州惡名昭彰移民拘留中心「鱷魚惡魔島」的團隊。

根據《衛報》報道，加沙約四分之三建築物在過去兩年以色列空襲中受損或被毀，聯合國估計，重建費用高達 700 億美元（約 5,460 億元）。不過，目前仍未能批出長期重建或人道援助合約，原因是獲聯合國背書、由特朗普擔任主席的「和平委員會」尚未正式運作，而新成立的軍民協調中心（Civil-Military Coordination Center）職權亦有限。

貨運物流被視為加沙重建的關鍵。 (Photo by Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images)

貨車收費每年可達 17 億美元

報道指，兩名前政府效率部（Doge）官員正主導有關人道援助及戰後重建的討論，並流傳多份簡報文件，詳列物流安排、價格、財務預測及潛在倉庫位置。其中一份被標示為「敏感但非機密」的規劃文件，提出建立「加沙供應系統物流架構」，建議由一名「總承包商」每日負責 600 架人道及商業貨車進出加沙，並向每架人道物資貨車收取 2,000 美元（約 15,600 港元），商業貨車則收取 12,000 美元（約 93,600 港元）。

文件稱，承包商可透過發牌形式，從人道及商業客戶身上獲取「合理回報」。按此推算，單是貨車收費，每年總收入可達 17 億美元（約 132.6 億元）。

貨運物流被視為加沙重建的關鍵。戰前每日約有 500 架貨車進入加沙，為長期受以色列封鎖的居民提供基本物資。自戰爭開始後，以色列多次全面封鎖加沙出入口，限制食物、燃料及建材進入。雖然 10 月達成的停火協議，訂明每日可有 600 架援助貨車進入，但實際平均僅約 140 架。

加沙約四分之三建築物在過去兩年以色列空襲中受損或被毀。(Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

視重建為「另一個伊拉克或阿富汗」

文件亦顯示，一度被視為「大熱」的承包商為 Gothams LLC。該公司曾獲 3,300 萬美元（約 2.574 億港元）合約，協助營運佛羅里達州南部、被稱為「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心。多名消息人士指，Gothams 在競逐加沙物流合約上具「內部優勢」，並已接觸供應商及分包商。

Gothams 創辦人 Matt Michelsen 與多名共和黨政治人物關係密切，曾向得州州長 Greg Abbott 及佛羅里達州州長 Ron DeSantis 捐款。報道指，Michelsen 在 2022 年向 Abbott 競選團隊捐出 25 萬美元，同年得州向 Gothams 批出 4,300 萬美元合約。

不過，Michelsen 在接受訪問時表示，已決定退出參與加沙項目，理由包括安全風險及潛在負面輿論，他稱有關計劃在過去兩星期「大幅改變」，並強調「Gothams 將不會參與」。

據報引述熟悉內情的承包商形容，業界正蜂擁而至，希望分一杯羹，並直言有人把今次重建視為「另一個伊拉克或阿富汗」，企圖從中致富。亦有美國慈善機構負責人批評，現時的重建規劃缺乏人道背景，未見醫療物資及設備有實質增援。