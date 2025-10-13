以巴戰爭︱哈馬斯交出 20 名以色列人質 據報健康穩定 特朗普稱戰事「已結束」︱Yahoo

紅十字會接走首批人質。(Photo by Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】加沙停火協議正式進入關鍵階段。哈馬斯今日（13 日）已在加沙把 20 名以色列人質交予國際紅十字會，據報健康狀況穩定，可自行步行。根據協議，以色列則會釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。美國總統特朗普宣布加沙戰事「已結束」，並抵達以色列在耶路撒冷發表演說，並會赴埃及沙姆沙伊赫出席關於停火安排的國際峰會。

綜合外媒報道，以軍稱已獲紅十字會通知，人質已交接完成，年齡介乎 20 至 38 歲的男女共 13 人，早前已有 7 名俘虜被釋放。以色列南部雷伊姆鎮的軍用直升機已降落待命，準備接送人質返回，以接受醫療檢查後與家人團聚。

Relatives and friends of Israeli hostage Alon Ohel, held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, react as they watch broadcasts related to his release as part of a hostages-prisoners swap and a ceasefire deal in Gaza between Hamas and Israel, in Lavon, Israel October 13, 2025. REUTERS/Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

釋放約 2000 名巴勒斯坦囚犯

在以色列釋放的巴勒斯坦囚犯中，約 1,700 人來自加沙，另有約 250 人服長期或無期徒刑。釋放的囚犯中，135 人將被遣返加沙或流放海外，約 100 人將送往約旦河西岸，15 人會在東耶路撒冷獲釋。加沙南部的納賽爾醫院已設立臨時醫療中心，紅十字會負責把釋放的巴勒斯坦囚犯送抵現場。

醫護人員表示，會先為他們進行身體檢查，再安排與家屬會面。數以千計民眾聚集於醫院外等待親人歸來，現場氣氛既緊張又充滿期盼。有醫生指，以往在交換中獲釋者多出現疲憊、虛弱及營養不良情況。

民眾在以色列「人質廣場」等待最新消息。(Photo by Menahem Kahana / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

哈馬斯：以色列無法透過軍事行動尋回人質

哈馬斯旗下的卡桑旅發表聲明，強調只要以方遵守協議時間表，組織將履行承諾。聲明指出，以色列無法透過軍事行動尋回人質，最終仍需透過交換達成。以軍方面則表示，紅十字會正監督交接程序，確保安全完成。

以色列總理內塔尼亞胡日前宣稱，以軍在加沙取得「勝利」，但目前多項釋放程序均配合交換時間推進。以色列民眾聚集於特拉維夫的「人質廣場」，通宵等候人質名單確認；在約旦河西岸及東耶路撒冷，紅十字會巴士則抵達奧弗監獄與克齊奧特監獄外待命。

特朗普抵達以色列。(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

特朗普將獲「以色列總統榮譽勳章」

美國白宮稱特朗普將於上午抵達特拉維夫，會見以色列人質家屬後，在國會發表演說，隨後前往沙姆沙伊赫與埃及總統塞西共同主持停火峰會。英國首相施紀賢已抵達當地，與會名單包括多個中東、歐洲及亞洲國家領導人，亦有聯合國秘書長古特雷斯及歐洲理事會高層。伊朗外長則表示，總統佩澤希齊揚與他決定不出席，但支持任何有助結束加沙戰火的倡議。

特朗普形容停火協議是「一個新的開始」，並在耶路撒冷以色列國會發表講話。他表示，哈馬斯在停火後「獲准在一段時間內重整武裝」，以恢復加沙秩序。特朗普稱，美方希望確保民眾能安全重建，「加沙幾乎被夷為平地」。

以色列傳媒報道，總統赫佐格將頒授「以色列總統榮譽勳章」予特朗普，以表彰他促成停火協議及釋放人質的角色。

哈馬斯在人質交換現場戒備。 REUTERS/Ramadan Abed