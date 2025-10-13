張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
以巴戰爭︱哈馬斯交出 20 名以色列人質 據報健康穩定 特朗普稱戰事「已結束」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加沙停火協議正式進入關鍵階段。哈馬斯今日（13 日）已在加沙把 20 名以色列人質交予國際紅十字會，據報健康狀況穩定，可自行步行。根據協議，以色列則會釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。美國總統特朗普宣布加沙戰事「已結束」，並抵達以色列在耶路撒冷發表演說，並會赴埃及沙姆沙伊赫出席關於停火安排的國際峰會。
綜合外媒報道，以軍稱已獲紅十字會通知，人質已交接完成，年齡介乎 20 至 38 歲的男女共 13 人，早前已有 7 名俘虜被釋放。以色列南部雷伊姆鎮的軍用直升機已降落待命，準備接送人質返回，以接受醫療檢查後與家人團聚。
釋放約 2000 名巴勒斯坦囚犯
在以色列釋放的巴勒斯坦囚犯中，約 1,700 人來自加沙，另有約 250 人服長期或無期徒刑。釋放的囚犯中，135 人將被遣返加沙或流放海外，約 100 人將送往約旦河西岸，15 人會在東耶路撒冷獲釋。加沙南部的納賽爾醫院已設立臨時醫療中心，紅十字會負責把釋放的巴勒斯坦囚犯送抵現場。
醫護人員表示，會先為他們進行身體檢查，再安排與家屬會面。數以千計民眾聚集於醫院外等待親人歸來，現場氣氛既緊張又充滿期盼。有醫生指，以往在交換中獲釋者多出現疲憊、虛弱及營養不良情況。
哈馬斯：以色列無法透過軍事行動尋回人質
哈馬斯旗下的卡桑旅發表聲明，強調只要以方遵守協議時間表，組織將履行承諾。聲明指出，以色列無法透過軍事行動尋回人質，最終仍需透過交換達成。以軍方面則表示，紅十字會正監督交接程序，確保安全完成。
以色列總理內塔尼亞胡日前宣稱，以軍在加沙取得「勝利」，但目前多項釋放程序均配合交換時間推進。以色列民眾聚集於特拉維夫的「人質廣場」，通宵等候人質名單確認；在約旦河西岸及東耶路撒冷，紅十字會巴士則抵達奧弗監獄與克齊奧特監獄外待命。
特朗普將獲「以色列總統榮譽勳章」
美國白宮稱特朗普將於上午抵達特拉維夫，會見以色列人質家屬後，在國會發表演說，隨後前往沙姆沙伊赫與埃及總統塞西共同主持停火峰會。英國首相施紀賢已抵達當地，與會名單包括多個中東、歐洲及亞洲國家領導人，亦有聯合國秘書長古特雷斯及歐洲理事會高層。伊朗外長則表示，總統佩澤希齊揚與他決定不出席，但支持任何有助結束加沙戰火的倡議。
特朗普形容停火協議是「一個新的開始」，並在耶路撒冷以色列國會發表講話。他表示，哈馬斯在停火後「獲准在一段時間內重整武裝」，以恢復加沙秩序。特朗普稱，美方希望確保民眾能安全重建，「加沙幾乎被夷為平地」。
以色列傳媒報道，總統赫佐格將頒授「以色列總統榮譽勳章」予特朗普，以表彰他促成停火協議及釋放人質的角色。
