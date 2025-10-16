以巴戰爭︱哈馬斯稱已交還所有可取得人質遺體 部份仍埋廢墟 以色列警告或恢復軍事行動︱Yahoo

一名弔唁者在以色列士兵的葬禮上獻上花圈。(Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】哈馬斯今日（16 日）表示，已交還目前在加沙地帶可找到的所有以色列人質遺體，並稱若要尋回更多遺體，需依賴專門設備在建築瓦礫中搜尋。以色列方面則警告，若哈馬斯未履行停火協議中的相關條款，可能恢復軍事行動。

綜合外媒報道，哈馬斯武裝派別卡桑旅在社交平台發聲明稱，已交出所有可取得的以色列人質遺體，並已「盡力履行協議承諾」。該組織指，仍有部分遺體被困於廢墟之下，需要特別裝備方能取回。星期三晚，哈馬斯再度交還兩具遺體，以軍隨後確認身份。

以色列士兵 Daniel Peretz 的葬禮，其遺體於本週運回以色列。 (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

特朗普：考慮允許以軍重返加沙

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）警告，若哈馬斯未完全遵守協議，以色列將在美國協調下重啟戰事，直至「徹底擊敗哈馬斯」。美國總統特朗普表示，若哈馬斯不履行協議，他會考慮允許以軍重返加沙，「以軍隨時可在我下令後再次進入那些街道」。

哈馬斯本周已根據停火協議釋放 20 名仍在生的人質，以換取近 2,000 名巴勒斯坦囚犯獲釋。不過，以色列批評哈馬斯交還遺體的速度過慢，並一度威脅延後重開拉法口岸。以方官員表示，若交接延誤，可能減少進入加沙的人道援助。

以方亦在星期三將 45 具巴勒斯坦人遺體送回加沙，累計共 90 具。 (Photo by Doaa Albaz / Middle East Images via AFP)

一遺體身份未被確認

以色列軍方同時確認，至今共收到 8 具遺體，其中 7 具為已知人質，另一具身份未被確認。以方亦在星期三將 45 具巴勒斯坦人遺體送回加沙，累計共 90 具。

援助方面，約 600 輛救援卡車星期三經其他口岸駛入加沙，但與埃及相連的拉法口岸仍未開放。以色列軍方人道事務機構 COGAT 表示，正與埃及磋商開放人員出入的時間，但強調「人道援助不會經由拉法通行，這從未被列入協議」。

加沙民防部門稱，以軍星期三在加沙北部開火，造成 3 名巴勒斯坦人死亡，其中兩人當時嘗試返回住所。以軍表示，他們當時「跨越黃線並接近」駐守部隊。