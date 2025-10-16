不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
以巴戰爭︱哈馬斯稱已交還所有可取得人質遺體 部份仍埋廢墟 以色列警告或恢復軍事行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】哈馬斯今日（16 日）表示，已交還目前在加沙地帶可找到的所有以色列人質遺體，並稱若要尋回更多遺體，需依賴專門設備在建築瓦礫中搜尋。以色列方面則警告，若哈馬斯未履行停火協議中的相關條款，可能恢復軍事行動。
綜合外媒報道，哈馬斯武裝派別卡桑旅在社交平台發聲明稱，已交出所有可取得的以色列人質遺體，並已「盡力履行協議承諾」。該組織指，仍有部分遺體被困於廢墟之下，需要特別裝備方能取回。星期三晚，哈馬斯再度交還兩具遺體，以軍隨後確認身份。
特朗普：考慮允許以軍重返加沙
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）警告，若哈馬斯未完全遵守協議，以色列將在美國協調下重啟戰事，直至「徹底擊敗哈馬斯」。美國總統特朗普表示，若哈馬斯不履行協議，他會考慮允許以軍重返加沙，「以軍隨時可在我下令後再次進入那些街道」。
哈馬斯本周已根據停火協議釋放 20 名仍在生的人質，以換取近 2,000 名巴勒斯坦囚犯獲釋。不過，以色列批評哈馬斯交還遺體的速度過慢，並一度威脅延後重開拉法口岸。以方官員表示，若交接延誤，可能減少進入加沙的人道援助。
一遺體身份未被確認
以色列軍方同時確認，至今共收到 8 具遺體，其中 7 具為已知人質，另一具身份未被確認。以方亦在星期三將 45 具巴勒斯坦人遺體送回加沙，累計共 90 具。
援助方面，約 600 輛救援卡車星期三經其他口岸駛入加沙，但與埃及相連的拉法口岸仍未開放。以色列軍方人道事務機構 COGAT 表示，正與埃及磋商開放人員出入的時間，但強調「人道援助不會經由拉法通行，這從未被列入協議」。
加沙民防部門稱，以軍星期三在加沙北部開火，造成 3 名巴勒斯坦人死亡，其中兩人當時嘗試返回住所。以軍表示，他們當時「跨越黃線並接近」駐守部隊。
其他人也在看
中國｜外交部：堅決反對美方動輒拿中方說事
美國總統特朗普表示，印度總理莫迪向他保證，印度將會停止向俄羅斯購買石油。特朗普又說，中國現在亦是時候採取同樣行動。 在北京，外交部發言人林劍批評，美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產供鏈的安全穩定。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。 林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。Fortune Insight ・ 53 分鐘前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
1%含中國稀土，都可能被管制。我是說，這範圍和規模大到了無法想象，也根本無法實施。貝森特：補充一點，我們目前正處於90天的關稅休戰期。是不是有可能拉長一些來換取推遲呢？也許吧。但是你們知道的，所有這一切都將在未來幾周、在領導人於韓國會晤前來談判。(新增更多問答內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」｜Yahoo
立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今（16日）累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 1 天前
貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底
中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。信報財經新聞 ・ 1 天前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴宣布取消︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
英國官員稱中國十餘年來持續入侵英國的機密電腦系統
【彭博】— 據英國兩位前高級安全官員和其他知情政府官員透露，中國國家行為者在過去十多年裡系統性且成功地入侵了英國政府的機密計算機系統。Bloomberg ・ 9 小時前
以色列、哈瑪斯停火生效 空拍看「灰色加薩」 8成建築物遭毀 6100萬噸瓦礫待清運
以色列、哈瑪斯停火協議生效，美國總統川普10月13日宣布「戰爭已經結束」，逾五十萬巴勒斯坦人已返回家園。不過，10月11日的空拍畫面顯示，加薩市幾乎成為一片灰色廢墟，四處都是瓦礫堆，建築被夷為平地，或是搖搖欲墜，以色列稱是為了摧毀哈瑪斯的基礎設施。 聯合國估計至9月底，加薩市已有83%的建築物被摧毀或受損。民眾表示當地沒水沒電、「連狗都住不了」，道路旁甚至散落著人類遺骸，對未來感到茫然，不知道多久才能重建完成。世界銀行預估，重建加薩需要超過500億美元（約新台幣1兆6300億元）的經費。 根據聯合國環境署估算，加薩全境大約有6100萬噸瓦礫清運，體積相當於25座巴黎鐵塔；世界銀行估計，重建需要500億美元。 這場戰事始於2023年10月7日，當時哈瑪斯主導的武裝分子突襲以色列，造成約1200人死亡、250人被擄為人質。以色列接下來的反攻，奪去逾6.7萬巴勒斯坦人的性命，其中一半是婦女和孩童。 根據以色列與哈瑪斯日前達成的停火協議，哈瑪斯需要在當地時間13日中午前釋放剩餘人質；無論是生或死。以色列應釋放250名巴勒斯坦囚犯和遭拘捕的1700位加薩居民。 川普已飛往以色列，將與人質家屬會面，並在國會發表演說，隨後將出發埃及主持「加薩和平峰會」，包括聯合國祕書長古提瑞斯、英國、義大利、西班牙和法國等國領袖都將出席。Yahoo 國際通 ・ 4 小時前
大疆遭美國列入「中國軍工企業」清單 提上訴
據《環球網》報導，中國大疆周二（14 日）在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。鉅亨網 ・ 1 天前
鮑威爾暗示再次降息 因招聘疲軟加劇失業率上升風險
Federal Reserve Chair Jerome Powell.Bloomberg ・ 1 天前
泰國公主冀軍方在泰柬邊境修建圍牆
泰王哇集拉隆功的妹妹朱拉蓬公主表示，希望軍方在泰國與柬埔寨邊境修建圍牆。朱拉蓬公主本周在曼谷與軍方會面時，提出要軍方考慮在泰柬邊境修建永久性的圍牆，同時為邊境地區的民眾興建地堡，避免他們於衝突發生時遭波及，她又表示願意由名下的基金會撥款支持有關計劃。 泰國王室向來鮮有發表政治言論或意見，朱拉蓬公主今次發言被解讀為早前與柬埔寨的邊境流血衝突在國內引起高度關注，以致王室都要發聲表態。 泰柬兩國7月在邊境地區爆發嚴重衝突，雙方交火5日，合共造成至少35人死亡。兩國在馬來西亞及中美斡旋下同意停火，但之後多次互相指責違反停火協議。 (WL)infocast ・ 2 小時前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
因應川普掃蕩移民 加州洛杉磯郡進入緊急狀態
（法新社洛杉磯15日電） 美國總統川普實施強硬移民政策，針對移民發動大規模突襲。經過長達數週混亂抗議後，川普決定派遣國民兵進駐這個全美第2大城，外界批評此舉過於強硬恐激化對立。法新社 ・ 7 小時前
敘利亞總統訪莫斯科 傳將請求俄羅斯移交阿塞德
（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯總統蒲亭今天於克里姆林宮迎接來訪的敘利亞總統夏拉，並盛讚兩國數十年來的「特別」關係。蒲亭（Vladimir Putin）向夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示：「數十年來，我們兩國之間建立了特別的關係。」法新社 ・ 17 小時前
英國收緊移民工作簽證要求 英語能力須達 A-level水平 料每年減 10 萬人移民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府近日宣布，部分外來移民若要在英國工作，未來須具備相當於 A-level 程度的英語能力。新規定將於 2026 年 1 月 8 日生效，主要影響畢業生及申請技術工人或「Scale-up」簽證人士，屬於政府削減移民數量計劃的一部分。Yahoo新聞 ・ 1 天前
自民黨與日本維新會達合作共識 有望組成新執政聯盟 高市早苗當選首相機會增｜Yahoo
日本自民黨總裁高市早苗昨日（15 日）跟日本維新會代表，大阪府知事吉村洋文會談。高市早苗在會後表示，兩黨在基本政策達成一致共識，自民黨已經表達期望跟維新會組成聯合政府。至於吉村洋文就表示，如果稍後的兩黨政策協議順利達成，維新會將會在下周二（21 日）舉行的首相指名選舉當中，推舉高市早苗出任首相。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
國家外交部：中國與包括俄羅斯在內各國開展正常經貿能源合作 正當合法
對於中國購買俄羅斯石油是否屬於正在進行的中美貿易談判的一部分，中國外交部發言人林劍表示，中方已多次就相關問題表明立場，中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。美方的做法是典型的單邊霸淩和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈供應鏈的安全穩定。 林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
英以涉俄理由制裁11中國實體 華提嚴正交涉
【on.cc東網專訊】英國政府周三（10月15日）以支持俄羅斯能源實體、向俄軍事工業提供關鍵物項為由，宣布制裁11個中國實體。中國駐英國使館周四（16日）回應指，中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉，並敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。on.cc 東網 ・ 5 小時前
韓總理批反華示威 指摘屬於自殘行為
【on.cc東網專訊】南韓國務總理金民錫周三（15日）談及首爾反華示威問題時重申，對外國人仇視性示威是自殘行為，政府將依法嚴正應對。on.cc 東網 ・ 6 小時前