以巴戰爭︱奧斯卡紀錄片獎《家不成家》巴人導演遭定居者襲擊 以軍再闖屋搜查︱Yahoo

巴素的其中一名兄弟更被汽車倒受傷，需送院治理。（影片截圖）

【Yahoo新聞報道】奧斯卡獲獎的巴勒斯坦導演巴素（Basel Adra）表示，他位於約旦河西岸的家園昨日（13 日）遭以色列士兵突襲搜查，士兵詢問他的下落並翻查了他妻子的電話。事發前，巴素與家人據稱遭到以色列定居者襲擊，導致兩名兄弟和一名堂兄受傷。

綜合外媒報道，巴素指出，當地的定居者闖入他家族的橄欖園後，襲擊他和在場的人員。他的一名兄弟被一名駕駛汽車的定居者撞倒，需送院治療。

他陪同親人到醫院時，得知有 9 名以色列士兵闖入其家中，當時他的妻子 Suha 和 9 個月大的女兒正在屋內，士兵除查問其下落，亦短暫拘留了他的叔叔。巴素表示，他無法返回村莊探望家人，因為道路被軍方封鎖，他擔心一旦返回會被拘留。

巴素與家人稱被定居者襲擊。（影片截圖）

以軍：有巴人向以色列平民擲石

以色列軍方回應稱，軍隊是接獲報告後抵達巴素所在的圖瓦尼村（At-Tuwani），指有巴勒斯坦人向以色列平民擲石，造成 2 人受傷，因此派兵搜索並詢問村民。巴素否認有人擲石，強調是定居者在私人土地上襲擊他們。

巴素以記者及導演身份長年紀錄馬薩費爾亞塔地區的定居者暴力事件。他執導的紀錄片《家不成家》（No Other Land）今年獲得奧斯卡最佳紀錄長片獎，影片描述巴勒斯坦居民反對以軍拆毀村莊的過程。巴素稱，自從獲獎後，他和夥伴遭到針對的情況更為嚴重。

《家不成家》另一聯合導演 Yuval Abraham 表示，他為巴素感到擔憂，認為這次事件再次反映了「定居者襲擊巴勒斯坦村莊，隨後軍方到場鎮壓巴勒斯坦人」的模式。