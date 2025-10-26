以巴戰爭︱港護士赴加沙救援 飢荒下醫護「皮包骨」 兩同事遇襲亡：連呼吸都好傷心︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港護士兼助產士蘇衍霈（Krystal）今年7月以無國界醫生救援人員身份，赴加沙工作近三個月。她形容當地情況非常惡劣，飢荒導致大量營養不良個案，連醫療人員都瘦到「皮包骨」。以軍8月更一度向她所在的醫院開火，造成5名記者死亡。10月加沙停火前夕，她認識的兩名醫護同事在上班途中遇襲喪生，無法等到和平到來。她說，在加沙好像活在另一個宇宙，每個人都歷經失去親友的創傷，就連呼吸都是傷心的。

三赴加沙救援

35歲的蘇衍霈在2022年加入無國界醫生，參與過多國的救援工作。去年5月、7月兩度前往加沙救援，今年第三次前往當地，擔任護理活動經理，負責管理加沙南部兩間基層醫療診所，亦在加沙南部最後一間綜合醫院納賽爾醫院（Nasser Hospital）工作，負責兒科、婦產科部門。

香港護士兼助產士蘇衍霈三度赴加沙參加無國界醫生的救援行動，圖為她去年在納賽爾醫院（Nasser Hospital）檢查新生嬰兒。 相片：Mariam Abu Dagga

她接受《Yahoo新聞》訪問時說，以色列軍隊自2月起封鎖加沙邊界，令糧食、物資很難進入當地，廣泛平民受影響。今年7月是糧食短缺最嚴重時期，有當地居民一家三日只靠三塊麵包充饑，「好多小朋友皮包骨，瘦到營養指數非常低。」

聯合國今年8月宣布加沙陷入饑荒，聯合國兒童基金會指，加沙全境約32萬名5歲以下兒童均面臨急性營養不良風險。

加沙南部阿塔爾（Al Attar）基層醫療診所是Krystal工作的其中一個地點，醫護人員正測量一名兒童的中上臂週長，評估兒童的營養狀況。 相片：無國界醫生

日食一餐 兩個半月瘦7公斤

蘇衍霈這次赴加沙，其中一個任務是開展一個全新的住院治療餵食中心，照顧嚴重營養不良的病人。她說，飢荒影響懷孕婦女出現貧血或併發症，嬰兒亦會早產或體重過輕。不少嬰兒出生後，因市面奶粉短缺和欠缺乾淨食水，導致受感染、發育不良甚至死亡。



在救援過程，蘇衍霈常常捱餓，因為醫護人員也面臨糧食短缺，每日只吃一餐，主食是鷹嘴豆泥、麵包或罐頭。她駐當地兩個半月便瘦了7公斤，一些長駐的醫護人員日子更艱難，與去年她赴加沙時相比判若兩人，「每個同事都瘦咗好多好多，一年之後重逢，好似皮包骨咁樣。」



除了飢荒，當地醫療物資，例如抗生素、止痛藥和營養奶一度短缺。蘇衍霈駐守的兒科深切治療部，在7月死亡率大幅上升。醫院急症室的求診人數在8月底每周約4,000人，到9月中下旬每周更超過5,000人。

蘇衍霈在加沙工作期間，每天只吃一餐，主食是鷹嘴豆泥和少量麵包，圖中份量供13人進食，蘇衍霈吸收熱量僅為正常飲食的五分之一。 相片：受訪者提供

蘇衍霈在3個月內消瘦近7公斤，原本牢牢戴在手指上的戒指也變得太鬆。相片：受訪者提供

蘇衍霈今年到加沙的任務之一，就是建立新的住院治療餵食中心，中心內的病房由帳篷搭建而成。 相片：受訪者提供

8月醫院遇襲5記者死亡

加沙戰事持續兩年，蘇衍霈說今年情況更惡劣，醫院也成為炮火目標。今年8月以軍攻擊納賽爾醫院，導致20人死、50人受傷，「襲擊嗰一刻，我喺隔離建築，都係佈滿濃煙，啲人係非常驚慌，插喉小朋友、BB係走唔到，（攻擊醫院）係非常唔人道、唔應該嘅一件事。」



襲擊當下，她自言進入「工作mode」，只思考如何應對突發情況，「如果你唔提醒自己冷靜、理性，你嘅團隊依靠你，佢哋就會好混亂。」事後蘇衍霈知悉5名記者在襲擊中遇難，包括曾訪問過她的女記者Mariam Abu Dagga。

以色列國防軍事後發聲明，指行動旨在摧毀哈馬斯在醫院區域架設的監視器，形容相關攝影機用於掌握以色列國防軍部隊動向，有助指揮恐怖攻擊。以軍參謀長對造成平民傷亡的情況「表示遺憾」。



蘇衍霈表示，醫院發生襲擊事件後，醫護人員召開緊急會議，商討醫院是否仍開放予記者採訪。若以軍繼續襲擊駐醫院的記者，醫護人員亦有危險。她說：「出乎我意料之外，好多當地醫護同事話，記者係佢哋英雄，咁多記者好努力將真正事實報道出嚟畀世界睇。」

納賽爾醫院多次遭以軍襲擊，圖為今年5月醫院藥物倉庫被轟炸，加劇了藥物供應壓力。 相片：無國界醫生

納賽爾醫院今年8月25日被以軍襲擊，共造成至少20人死亡。無國界醫生指出，針對醫療設施、救援人員和平民的襲擊是無法接受和令人髮指。 相片：無國界醫生

停火前夕 兩無國界醫護身亡

以色列與哈馬斯今年10月終於達成停火。但停火前夕，與蘇衍霈共事的兩名醫護人員先後在等巴士上班時，被以軍襲擊喪生。根據無國界醫生資料，事發時兩人身穿印有無國界醫生標誌的背心。



蘇衍霈憶述，她與遇難的物理治療師卡拉達亞（Abed El Hameed Qaradaya）常常合作，「佢搞咗好多訓練課程畀同事，好多唔同項目畀病人，令病人受惠，增加同事物理治療同應對傷口知識。」另一位遇難的是職業治療師哈耶克（Omar Hayek）。



她慨嘆，兩人原本住在加沙北部，因為以軍8月實施「遷徙令」，逼令加沙北部居民南遷，結果兩人移居後仍遇襲身亡，「我自己成日都會諗，如果（沒有襲擊）過咗兩、三個禮拜，佢可能會見到停火新聞。」



無國界醫生員工卡拉達亞（Abed El Hameed Qaradaya）10月2日等巴士上班時，遭以軍攻擊身亡，組織要求對殺害員工及其家屬的事件展開獨立調查。 相片：無國界醫生

戰事造成1,722名醫護死亡

截至10月5日，無國界醫生共有1,464名員工在加沙醫院及其他醫療設施工作，至今已有15人喪命。加沙衞生部統計，截至今年10月15日，戰事造成近6.8萬人死亡，當中包括1,722名醫護人員，亦有逾17萬人受傷。世衛統計指出，超過5,000人面臨截肢。



蘇衍霈形容，加沙猶如是黑洞，每日發生很多事，有時連自己也記不清楚日子怎過，「對我嚟講係另一個宇宙，你入到去時候，你連呼吸都好傷心，見到加沙人失去朋友、親人，自己啲同事舊年仲一家健在，今年死咗好多唔同親人、朋友，甚至屋企受襲，有一、兩個同事行唔到路，半身不遂。」

截至10月5日，有1,193名無國界醫生員工於加沙工作，有戰傷兒童獲醫療撤離後，改在約旦安曼重建外科醫院接受復健治療。 相片：無國界醫生

宣佈停火 街上沒有歡呼聲

新聞公佈停火協議時，蘇衍霈說當地人只是半信半疑，街上亦沒有歡呼聲，「你永遠唔知（停火）係一個謊言？係咪真嘅情況？去到10月話停火，當地人都唔係好相信係真嘅。」停火後幾日，無人機仍然低飛，軍事行動仍然頻密，她試過搭車時，200米外已經有空襲。



蘇衍霈10月12日結束救援任務回到香港，她對加沙後續情況不樂觀，因為市面所有建築物幾乎都炸爛，供水、社會系統已經崩潰，短期不會回復正常，而戰爭帶來的創傷需要時間撫平。



聯合國曾估計，戰事造成加沙9成居民，即近200萬人流離失所，區內92%的住宅單位遭到摧毀或部分損毀。

過去兩年，加沙戰爭造成逾6.8萬人死亡，逾17萬人受傷，近200萬人流離失所。 相片：無國界醫生

居民蜂擁取糧食遭槍殺 殘酷如《魷魚遊戲》

蘇衍霈坦言，出發前預計過戰爭是殘忍不留情，但沒想到是踐踏人的尊嚴。她舉例，現時由加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation）營運糧食分發點，但以軍往往在派發糧食時候開火，導致大量平民死傷。



「我會形容係韓國《魷魚遊戲》，你將成千上萬嘅人擠進4個（糧食）分發點，冇任何管理安排，當你處於非常飢荒、飢餓，居民一郁一攞糧食，佢哋就開始槍殺佢哋。」



根據無國界醫生的 報告 ，今年6月7日至7月24日，近七周內在加沙南部、鄰近糧食分發點的馬瓦西（Al-Mawasi）和阿塔爾（Al Attar）診所，一共接收1,380名死傷者，當中28人死亡。



今年8月初，無國界醫生發表報告，指抵達馬瓦西診所求醫的中槍者，有11%被射中頭和頸，19%被擊中胸口、腹部和背部一帶。

蘇衍霈說，人要學習生命無常，又分享一個小故事：有加沙的醫護同事曾說，以前精心佈置家園已被戰火摧毀，「（如果）知道嗰晚係最後一晚，佢會影多啲相。」

她返港後仍密切關注加沙戰火未平息的新聞，同時要消化憤怒和難受的情緒，惋惜在加沙犧牲的同事和朋友，有時想起都會流淚，「盡量去發洩、盡量去接受，同埋盡量去anknowlage（承認）自己呢啲感覺同情緒。」

學習放手、放下

蘇衍霈說，目前身心狀態尚好，只是每次完成救援任務後，都要時間沉澱情緒和思緒，學習放手（Let go）和放下（Put down），而與家中狗狗散步是她平復心情的方法之一，「世界破破爛爛，小狗縫縫補補，我同隻狗散步係其中一個療癒好方法。」



她表示，暫時沒有計劃重返加沙，目前可能在香港陪伴家人，亦要工作賺取生活費，但對於未來任何的救援任務都持開放態度。作為醫護人員，她指無論戰爭、人禍、疾病或天災，都希望可以同行，運用自己的知識幫人。