以巴戰爭︱特朗普稱以色列同意初步撤軍線 促哈馬斯達成加沙停火方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普表示，以色列已同意美方提出的初步撤軍線，若哈馬斯同意，停火將「立即生效」，並啟動人質與囚犯交換計劃。美國特使韋特科夫（Steve Witkoff）及總統女婿庫什納（Jared Kushner）預計於週末前往埃及，就細節展開談判。
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱，對人質獲釋「感到樂觀」，期望所有人質能在數天內回國。不過，以色列極右聯盟內部對停火方案意見分歧，國安部長 Itamar Ben Gvir 批評計劃是「國家恥辱」。
雖然特朗普稱以軍已「暫停轟炸」加沙，但當地醫院消息指出，週六以軍空襲造成至少 67 人死亡，其中 17 人在加沙市遇難，多數為兒童。
在以色列，約 12 萬人週六晚聚集於特拉維夫人質廣場，呼籲政府支持停火協議。示威者舉起印有「現在或永不」字樣的黑色橫幅，呼籲領導層「立即行動」。
英國周六近 500 人被捕涉聲援巴勒斯坦
另一方面，倫敦警方於週六在特拉法加廣場（Trafalgar Square）拘捕近 500 名支持被禁團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的示威者。警方表示，當中 488 人涉嫌「支持被列為恐怖組織的團體」。示威組織「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）估計，當日約有 1,000 人聚集反對禁令。
