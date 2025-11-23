張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
以巴戰爭︱香港醫護走進加沙醫院 在有限的資源和無限的傷者中抉擇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以巴戰爭持續兩年，其中加沙地區的醫療系統早已在戰火下崩潰。自2023年起，6位香港紅十字會資深醫護人員先後隨紅十字國際委員會（ICRC）前往加沙戰地醫院，參與醫療救援。當地醫療資源短缺，面對有限的人手和資源，醫護人員每日都要作出艱難的抉擇。
雖然以色列和加沙早前曾達成停火協議，但仍存在眾多不穩定因素，實現全面停火遙遙無期，當地仍然依賴國際組織前往當地展開人道救援工作。
每日面對資源分配難題 對心靈創傷無能為力
吳少彬是急診科醫生，2006年起數次參與國際救援。在一次親眼目睹病人因無法麻醉進行手術導致失救，決定重新攻讀麻醉科專科資格，期望能挽救更多生命。吳少彬指，加沙的戰地醫院每日都湧入大量傷者，而醫生時常要面對資源和人手分配的難題。他舉例，當地平均只有個位數的血包儲存量，假如救治一個傷勢嚴重的傷者需要用盡整間醫院的10包血，就會令其他每人只需用到一、兩包血的傷者失去被救助的機會，「所以好多時我哋（醫生）就要面對呢啲取捨」。
吳少彬有次目睹一位年輕病人在完成取子彈手術後哭泣，以為他是因傷口疼痛而哭，一度考慮開更多的止痛藥予病人。後來得知這是因為該病人的家園被掃射，令他失去親人所以因而痛哭。這段經歷令吳少彬有感「肉體上嘅傷痛我哋（醫生）可以幫佢止痛，但心靈上嘅創傷我哋都幫佢唔到」。
見盡生離死別 哀傷依舊
梁偉賢原為公立醫院護士，2008年起加入香港紅十字會成為醫護義工，人道救援足跡遍佈巴基斯坦、尼泊爾、加沙等，後獲頒第50屆南丁格爾獎及香港人道年獎2024。梁偉賢自去年起三次前往加沙參與醫療救援，今年年底將再度啟程加沙。
他回憶，在一次救援中，一個男生經已失救離世，就在醫護人員想要將其轉移到殮房時，迎面被推入病房準備接受治療的女士就是男生的母親。她當時未知兒子已經離開人世，所以在病床上緊緊捉著他的手不讓兒子離開。梁偉賢形容，即使自己在參與救援工作時每日都會面對不同病人的離世，但這種生離死別依舊令人感到傷感。
基層醫療不足 每日200位病人輪候門診服務
陳志強為資深急症室護士，同樣獲頒香港人道年獎2024。他在去年6月前往加沙救援，在戰地醫院門診部工作時有感資源不足的問題嚴重，無法妥善應對基層醫療的需要。陳志強形容，「加沙同香港一樣，係一個社區，啲居民都會傷風、感冒、喉嚨痛，都會要長期病患要照顧」，而當地最常見的門診服務就是為經已接受過手術的病人洗傷口和換藥。他指出，門診部從上午九時到下午三、四時提供服務，每日需要處理約200至300位病人，可見基層醫療的龐大需求。
其他人也在看
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 3 小時前
熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 樹倒停電災情嚴重
（法新社雪梨23日電） 威力強大的熱帶氣旋昨晚橫掃澳洲北領地（Northern Territory），風速高達每小時110公里，導致多處樹木傾倒、交通號誌損壞，並造成停電。但絕對是到處都有樹木倒塌、財產受損、電線桿倒地」 畫面顯示，在氣旋最強烈時，大量雨水從屋頂傾瀉而下，而巨大的樹木倒塌在後院和道路上。法新社 ・ 1 天前
香港紅十字會前線醫護人員加沙地帶人道醫療任務
香港紅十字會前線醫護人員加沙地帶人道醫療任務Yahoo新聞 ・ 1 天前
王毅批評高市早苗涉台言論 強調中方必堅決回擊絕不妥協退讓
中共中央政治局委員、外交部長王毅批評日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號,講了不該講的話,越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊,在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上,絕不會有任何妥協退讓。王毅結束對中亞三國訪問後接受中國傳媒訪問時強調,日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾,具有國際法效力,沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政,都必須恪守。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯,一切主張正義的國家和人民,都有權利對日本的歷史罪行進行再清算,都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。(BC)infocast ・ 1 天前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
石鼓洲南丫島先後現浮屍 1男1女身份未明
石鼓洲南丫島先後現浮屍。今日(23日)下午2時許，在石鼓洲對開約兩公里海面，有途人發現一名女子載浮載沉，救援人員接報到場，將女子救起，證實她當場死亡。am730 ・ 23 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 1 天前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
旺角洗衣街旅遊巴撞斃過路婆婆
【Now新聞台】一名婆婆下午在旺角洗衣街被一輛旅遊巴撞倒，當場死亡，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 警員用帳篷覆蓋死者遺體。涉事旅遊巴停在亞皆老街，59歲司機在車上協助調查，之後帶返警署。下午三時許，一輛旅遊巴沿旺角洗衣街行駛，去到近亞皆老街交界時，撞倒一名拖著一堆紙皮橫過馬路的79歲婆婆，她被捲入車底重傷昏迷，救護員到場，證實死亡，毋須送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
彩雲邨單位閉門失火 疑電池過熱肇禍
【on.cc東網專訊】黃大仙發生火警。今午(23日)12時08分，彩雲(二)邨啟輝樓一單位起火冒出大量濃煙，多名居民報案求助。消防接報到場派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時搜救隊協助救援，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火單位外牆熏黑。on.cc 東網 ・ 1 天前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 9 小時前
廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元
【Now新聞台】港交所一名時任助理副總裁涉嫌貪污收賄15萬元，被廉署起訴。 38歲被告譚卓彥被控兩項公職人員接受利益罪，他涉於去年6月及12月任職港交所上市部資訊科技組前助理副總裁期間，接受38歲男子周子剛兩筆共15萬元賄款，然後披露從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。而周子剛與另一名男子鄧慶俞，就涉於今年3月4日就懷疑涉及內幕交易的刑事調查中，意圖妨礙司法公正，案件周二在東區裁判法院提訊。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
日本最大工會爭取明年加薪5%或以上 或驅動日央行短期內加息
即使美國關稅對日本企業盈利帶來壓力，擁有700萬會員的日本最大工會聯盟「日本工會總聯合會」(Rengo)正爭取在2026年實現5%或更高的加薪幅度，或推高日本央行短期內進一步加息的概率。 日本央行行長植田和男早前表示，就明年加薪談判(春鬥)初步動態需要「多一點數據」，Rengo的薪金展望再度引發市場關注。該組織於2025年提出相同加薪幅度，最終促成三十四年來最大幅度的薪資增長。 工會組織已明確表態將再次要求大幅調漲薪資。若工資能持續成長，將為民間消費提供支撐，使日本央行有信心升息而不致破壞經濟復甦進程。儘管近年薪資漲幅顯著，但因核心消費者通膨率持續維持在央行2%目標之上，實質薪資成長率仍處於負值區間。 日本年度薪資談判通常於年末由工會起草訴求，隨後於隔年年初展開正式協商，並在3月公布協商結果。 然而，企業未必會順應工會對2026年的加薪要求。隨著美國對日本商品加徵關稅的衝擊將在未來數月加劇，陰霾正籠罩著以出口為導向的日本經濟前景。 緊縮的日本勞動力市場也可能對企業持續維持大幅加薪形成壓力。《路透》本月進行的另一項調查顯示，72%的受訪企業計劃在明年實施與2025年相近幅度的加薪調升。(AASTOCKS ・ 7 小時前
鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕
【Now新聞台】黃大仙一名48歲男子懷疑給自己及11歲女兒服食毒藥，兩人不適送院，男子涉嫌企圖謀殺被捕。 事發在鳳德邨黛鳳樓，昨晚約8時，男子的母親發現他在廁所嘔吐，之後再發現男子給女兒飲用龍眼蜜，懷疑當中混入疑似老鼠藥，於是報警求助，兩父女送院治理，情況穩定及清醒；警方到場發現男子的遺書，並將他拘捕。據了解，男子有精神病紀錄，案件被列作企圖謀殺，黃大仙重案組跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前