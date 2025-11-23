以巴戰爭︱香港醫護走進加沙醫院 在有限的資源和無限的傷者中抉擇︱Yahoo

左起為其中4位曾參與加沙醫療救援的香港醫護：陳志強、吳少彬、郭玉麗、梁偉賢。

【Yahoo新聞報道】以巴戰爭持續兩年，其中加沙地區的醫療系統早已在戰火下崩潰。自2023年起，6位香港紅十字會資深醫護人員先後隨紅十字國際委員會（ICRC）前往加沙戰地醫院，參與醫療救援。當地醫療資源短缺，面對有限的人手和資源，醫護人員每日都要作出艱難的抉擇。

雖然以色列和加沙早前曾達成停火協議，但仍存在眾多不穩定因素，實現全面停火遙遙無期，當地仍然依賴國際組織前往當地展開人道救援工作。

梁偉賢（左）為病人檢查患處。

每日面對資源分配難題 對心靈創傷無能為力

吳少彬是急診科醫生，2006年起數次參與國際救援。在一次親眼目睹病人因無法麻醉進行手術導致失救，決定重新攻讀麻醉科專科資格，期望能挽救更多生命。吳少彬指，加沙的戰地醫院每日都湧入大量傷者，而醫生時常要面對資源和人手分配的難題。他舉例，當地平均只有個位數的血包儲存量，假如救治一個傷勢嚴重的傷者需要用盡整間醫院的10包血，就會令其他每人只需用到一、兩包血的傷者失去被救助的機會，「所以好多時我哋（醫生）就要面對呢啲取捨」。

吳少彬有次目睹一位年輕病人在完成取子彈手術後哭泣，以為他是因傷口疼痛而哭，一度考慮開更多的止痛藥予病人。後來得知這是因為該病人的家園被掃射，令他失去親人所以因而痛哭。這段經歷令吳少彬有感「肉體上嘅傷痛我哋（醫生）可以幫佢止痛，但心靈上嘅創傷我哋都幫佢唔到」。

吳少彬（右）每次前往醫療救援時總會帶著一大包糖果用作哄小朋友開心。_

見盡生離死別 哀傷依舊

梁偉賢原為公立醫院護士，2008年起加入香港紅十字會成為醫護義工，人道救援足跡遍佈巴基斯坦、尼泊爾、加沙等，後獲頒第50屆南丁格爾獎及香港人道年獎2024。梁偉賢自去年起三次前往加沙參與醫療救援，今年年底將再度啟程加沙。

他回憶，在一次救援中，一個男生經已失救離世，就在醫護人員想要將其轉移到殮房時，迎面被推入病房準備接受治療的女士就是男生的母親。她當時未知兒子已經離開人世，所以在病床上緊緊捉著他的手不讓兒子離開。梁偉賢形容，即使自己在參與救援工作時每日都會面對不同病人的離世，但這種生離死別依舊令人感到傷感。

郭玉麗指自己害怕血淋淋的畫面，平時連戰爭片也不敢看，但仍鼓起勇氣遠赴加沙展開救援。

基層醫療不足 每日200位病人輪候門診服務

陳志強為資深急症室護士，同樣獲頒香港人道年獎2024。他在去年6月前往加沙救援，在戰地醫院門診部工作時有感資源不足的問題嚴重，無法妥善應對基層醫療的需要。陳志強形容，「加沙同香港一樣，係一個社區，啲居民都會傷風、感冒、喉嚨痛，都會要長期病患要照顧」，而當地最常見的門診服務就是為經已接受過手術的病人洗傷口和換藥。他指出，門診部從上午九時到下午三、四時提供服務，每日需要處理約200至300位病人，可見基層醫療的龐大需求。