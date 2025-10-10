以巴戰爭｜以色列內閣正式批准與哈馬斯停火協議 特朗普周日擬前往中東出席簽署儀式｜Yahoo

以軍坦克在加沙邊境穿梭。 (REUTERS/Ammar Awad)

【Yahoo 新聞報道】以色列內閣周五（10 日）召開會議，正式批准與哈馬斯的停火協議。根據協議內容，以軍會在 24 小時內停止對加沙的敵對行動，哈馬斯並會在 72 小時內釋放被拘留的以色列人質。

以色列總理內塔尼亞胡在社交平台 X 發文，公布內閣批准停火協議的消息。從帖文附上的圖片所示，美國的中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）亦有出席會議。

哈馬斯：獲保證戰事徹底結束

哈馬斯談判代表團團長哈亞（Khalil Al-Hayya）表示，已經獲得美國政府和調解方保證，確認加沙戰事徹底結束。哈亞引述協議說，以色列會釋放 250 名被判終身監禁的巴勒斯坦人，以及戰爭爆發後在加沙被捕的 1,700 名巴勒斯坦人，所有被囚禁的巴勒斯坦婦孺亦會獲釋。另外，載滿食物和醫療援助的卡車將會進入加沙支援平民。

目前相信仍在加沙的以色列人質約有 20 人存活，另有 26 人被推定已經喪生，還有 2 人情況不明。哈馬斯表示，找到已故者的遺體可能比釋放在世者花更長時間。

以色列議長邀請特朗普發表演說

美國總統特朗普表示，他將會在周日前往中東地區，可能會在埃及出席簽署儀式。以色列議會議長奧哈納（Amir Ohana）邀請他在議會發表演說，這將是自 2008 年以來第一位美國總統在以色列議會的演講。美方兩名高層官員在周四（9 日）表示，美國將會部署 200 名軍人在加沙組成聯合部隊以維持穩定，但不會有美軍在巴勒斯坦現場。

獲釋巴人名單未確定

雖然以巴雙方已經批准停火協議，但雙方關係仍然有暗湧。有來自巴勒斯坦的消息人士指，將被釋放的數百名巴勒斯坦人名單尚未最終確定，而哈馬斯一直希望釋放一些最知名的巴勒斯坦囚犯，例如法塔赫（Fatah）西岸前領導人巴爾古提（Marwan Barghouti），以及在以色列攻擊加沙期間被拘留的數百人。

特朗普早前在白宮提出的「20 點方案」，很多後續措施亦尚未討論，包括戰爭結束後加沙地區的治理方式，以及哈馬斯的未來命運。目前哈馬斯仍然拒絕解除武裝的要求。另外，以色列內閣有成員持續對哈馬斯不信任，反對與哈馬斯達成任何協議，其中極右的國家安全部長 Itamar Ben-Gvir 曾表示，如果哈馬斯不被瓦解，他將投票支持推翻政府。

