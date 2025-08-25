天文台料低壓區本週中入南海
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。今次是聯合國史上首次評定中東地區出現饑荒，聯合國人權事務高級專員批評加沙饑荒是以色列政府行動的直接結果，警告可構成戰爭罪。以色列否認加沙出現饑荒，抨擊報告是「基於哈馬斯謊言」捏造。
加沙多少人蒙受饑荒？
加沙已經歷了 22 個月戰事，加沙衛生部門上周指，累計有 62,000 名巴勒斯坦人喪生。IPC 報告將加沙的飢餓程度分類提升至第 5 階段，即最高和最嚴重的階段。報告指，加沙地區超過 50 萬人面臨「飢餓、貧困和死亡」，預計下月「災難性狀況」將蔓延至代爾巴拉赫（Deir al-Balah）和汗尤尼斯（Khan Younis）。預計至 9 月底蒙受饑荒人數將上升至 64.1 萬人。
如何評定加沙陷入饑荒？
IPC評估饑荒有三個標準，即當地出現緊急糧食不足、急性營養不良及相關死亡率。加沙達到其中兩個標準的門檻，就代表有足夠證據顯示當地陷入饑荒。當中門檻包括 20% 家庭在「極度缺乏食物並面臨饑餓與貧困」； 5 歲以下兒童的急性營養不良率達 30%；以及每1萬人當中，每天至少2人因糧食不足而死亡。
加沙饑荒有何人為因素？
IPC 報告明確指出：「加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。」以色列過去封鎖加沙，拒絕開放讓人道救援組織進場，已被外界持續抨擊。就糧食方面，以色列堅持由「加沙人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）發放糧食物資，惟基金會一直被聯合國及人道組織抨擊違反人道原則。過去不時發生有民眾輪後物資時，被以軍射殺攻擊，情況被聯合國形容為「死亡陷阱」。本月較早前，超過 100 個人道救援組織聯署聲明，呼籲國際社會對以色列施壓，要求以方停止「將援助武器化」，並且停止「官僚主義阻撓」，無條件開放向加沙提供人道援助。
以色利如何回應指控？
以色列聲稱有關報告是由哈馬斯操控捏造，但專門報道戰事、《衛報》的獲獎資深記者 Peter Beaumont 撰文分析指，當地種種證據均反駁有關指控，包括各個人道組織，例如無國界醫生的在地統計，當地巴勒斯坦醫生、記者及民眾均指出，當地人民已連續多日缺乏糧食，體重急劇下降。文章形容，以色列的回應絕不人道，其發言人和代理人正在竭力淡化死亡人數，聲稱那些死者本來就是死於其他原因。作者並批評，最可惡的是，正如聯合國和 IPC 也認同，這場饑荒完全可以避免，以色列絕對可以扭轉這個局面，而根據國際法，他們有義務分發糧食。
其他人也在看
加薩民防機構：醫院遇襲至少15人喪命 含4記者
（法新社加薩市25日電） 加薩走廊民防機構表示，以色列今天襲擊南部汗尤尼斯的納瑟醫院，造成至少15人身亡，其中包含4位記者。加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）在汗尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital）遇襲後指出，「死亡總數為15人，包括4名記者和1位民防成員」。法新社 ・ 9 小時前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo
【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 97%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。Yahoo 健康 ・ 12 小時前
【McDonald's】$29歎6件麥樂雞套餐（25/08起）
即日8月25日起，麥當勞正式推出18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬，以及一系列全新美食，包裝辣青檸風味Shake Shake薯條、黑芝麻．麻糬批及麥提莎麥旋風等！YAHOO著數 ・ 15 小時前
麻雀樂團 25集劇情懶人包︳李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演
李佳芯離巢之作 譚俊彥 郭柏妍 姜大衛 主演Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
玫瑰痤瘡｜面紅鼻腫影響外觀 30 歲以上女性多發 成因、治療方式一文詳解︱Yahoo
【Yahoo健康】香港夏天天氣炎熱潮濕，悶焗的環境正是皮膚問題的主因之一。除了暗瘡、濕疹等常見皮膚病外，有些久治難癒的病症，如玫瑰痤瘡，也令患者苦惱不已。這種皮膚病會導致臉部長期泛紅，甚至令鼻子變大變紅，嚴重影響外觀。到底玫瑰痤瘡的成因是甚麼？如何治療？《Yahoo 健康》為你一文詳解。Yahoo 健康 ・ 7 小時前
打風評估｜天文台料低壓區本週中入南海 會否變熱帶氣旋仍存變數 周四周五風勢清勁有驟雨｜Yahoo
熱帶氣旋劍魚正以強颱風姿態橫過北部灣，預料今日稍後時間在越南中北部登陸，本港過去兩三日受其影響輕微，天文台就曾發出一號戒備信號。不過劍魚尚未登陸，天文台已經預期現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本週中期進入南海；天文台今日（25 日）的「九天天氣預報」顯示，周四（28 日）和周五（29 日）本港普遍風勢和緩至清勁 4 至 5 級，離岸及高地間中達到 6 級強風。傳統集成預報模式，以及多個人工智能（AI）預報模式暫時都預期屆時本港天氣會受到低壓區影響，至於低壓區能夠「成旋」，現時未有一致共識。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
恒大今日正式除牌 停牌前市值縮至21.5億元
中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。infocast ・ 13 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 11 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 淳茶舍茶類飲品$30/4支＋送烏龍茶（即日起至28/08）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有桃、丹麥玫瑰牌雞翼槌、日本北海道帶子、總統牌無鹽/有鹽牛油 、維他奶山水有機黃豆滑豆腐、樂園水餃/雲吞、淳茶舍茶類飲品、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、得寶抽取式面紙同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。 美國聯儲局主席鮑威爾上周五「放鴿」暗示9月或減息，乘接去周美股漲勢，亞洲區股市昨日普遍造好。恒指高開267點後升幅擴大，早段最多抽升579點，高見25918點。大市午後於高位窄幅上落，最終收市漲490點（1.94%），報25829點，是2021年10月以來高位。 A股成交3.14萬億 歷來次高 截至凌晨12時30分，恒指夜期報25759點，跌105點，低水71點。ADR港股比例指數報25742點，較港收市低87點。 國指昨彈168點（1.9%），收報9248點；科指跑贏大市飆177點（3.1%）至5825點。主板成交額3696億元，是4個半月以來最暢旺。北水趁升市沽貨，「港股通」昨淨流出13.8億元。 另外，A股延續強勢，滬指揚57點（1.5%），收報3883點，續刷新10年信報財經新聞 ・ 3 小時前
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 11 小時前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 8 小時前
屋宇署就安達臣道地盤提逾200檢控 工會稱對業界有震懾力
屋宇署因應觀塘安達臣道地盤鋼筋未符合標準，向兩間涉事的建築公司及相關人士提出超過200項檢控。建造業總工會理事長周思傑表示，屋宇署今次發出多項檢控對業界有震懾力，但關注監管是否有漏洞。 周思傑在本台節目《千禧年代》說，涉事的兩間建築公司，亦即原先的承建商精準建築工程及其後接手項目的卓越天工，公司負責人是同一班人，只是用另一公司名字再承包工程，等同「換湯不換藥」。 周思傑關注事件會否涉及招標價低者得，建議當局加強監督工程，多些突擊巡查，同時考慮以先進科技，例如以無人機，監控工程。 工程界立法會議員盧偉國在同一節目表示，屋宇署提出超過200項檢控是極為少有，相信能令業界警惕。今次事件亦反映本港有完善制度，警示業界要做好工程，否則「走唔甩」。 盧偉國指出，今次涉及企圖偷工減料，暪天過海的行為要不得，減少或沒有鋼筋的石屎不夠力，會嚴重影響樓宇安全或造成人命財產損失。被問到有工會反映，有業界人士在趕工時會對漏鋼筋視而不見，盧偉國不認為這方面是普遍現象，本港重視建築安全，按規矩認真做仍然佔大多數。 對於要否提升監管工作，盧偉國認為廉署早前已就今次事件拘捕10人，涉及總承建商和地盤監督人員，相信大家香港電台-港聞 ・ 19 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前