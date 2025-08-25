以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo

加沙經歷持續近兩年的戰事，當地情況嚴峻，而聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒。圖為 8 月 24 日當地情況，大批民眾在慈善機構外，手持容器等候糧食。(Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。今次是聯合國史上首次評定中東地區出現饑荒，聯合國人權事務高級專員批評加沙饑荒是以色列政府行動的直接結果，警告可構成戰爭罪。以色列否認加沙出現饑荒，抨擊報告是「基於哈馬斯謊言」捏造。

加沙多少人蒙受饑荒？

加沙已經歷了 22 個月戰事，加沙衛生部門上周指，累計有 62,000 名巴勒斯坦人喪生。IPC 報告將加沙的飢餓程度分類提升至第 5 階段，即最高和最嚴重的階段。報告指，加沙地區超過 50 萬人面臨「飢餓、貧困和死亡」，預計下月「災難性狀況」將蔓延至代爾巴拉赫（Deir al-Balah）和汗尤尼斯（Khan Younis）。預計至 9 月底蒙受饑荒人數將上升至 64.1 萬人。

如何評定加沙陷入饑荒？

IPC評估饑荒有三個標準，即當地出現緊急糧食不足、急性營養不良及相關死亡率。加沙達到其中兩個標準的門檻，就代表有足夠證據顯示當地陷入饑荒。當中門檻包括 20% 家庭在「極度缺乏食物並面臨饑餓與貧困」； 5 歲以下兒童的急性營養不良率達 30%；以及每1萬人當中，每天至少2人因糧食不足而死亡。

聯合國證實加沙出現饑荒，當地人民已連續多日缺乏糧食，體重急劇下降。圖為 8 月 23 日情況，一名巴勒斯坦兒童皮膚凹陷見骨。 (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

加沙饑荒有何人為因素？

IPC 報告明確指出：「加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。」以色列過去封鎖加沙，拒絕開放讓人道救援組織進場，已被外界持續抨擊。就糧食方面，以色列堅持由「加沙人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）發放糧食物資，惟基金會一直被聯合國及人道組織抨擊違反人道原則。過去不時發生有民眾輪後物資時，被以軍射殺攻擊，情況被聯合國形容為「死亡陷阱」。本月較早前，超過 100 個人道救援組織聯署聲明，呼籲國際社會對以色列施壓，要求以方停止「將援助武器化」，並且停止「官僚主義阻撓」，無條件開放向加沙提供人道援助。

以色利如何回應指控？

以色列聲稱有關報告是由哈馬斯操控捏造，但專門報道戰事、《衛報》的獲獎資深記者 Peter Beaumont 撰文分析指，當地種種證據均反駁有關指控，包括各個人道組織，例如無國界醫生的在地統計，當地巴勒斯坦醫生、記者及民眾均指出，當地人民已連續多日缺乏糧食，體重急劇下降。文章形容，以色列的回應絕不人道，其發言人和代理人正在竭力淡化死亡人數，聲稱那些死者本來就是死於其他原因。作者並批評，最可惡的是，正如聯合國和 IPC 也認同，這場饑荒完全可以避免，以色列絕對可以扭轉這個局面，而根據國際法，他們有義務分發糧食。