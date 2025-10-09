以巴戰爭｜哈馬斯欲爭取巴爾古提獲釋 被視為「民族英雄」在囚廿年 以色列為何不允許？｜Yahoo

2003 年，巴爾古提在特拉維夫出席審訊，舉起 V 字勝利手勢。 (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】以色列和哈馬斯簽訂了首階段和平協議，據美國總統特朗普指，所有人質將會很快獲釋，以色列亦將會撤出軍隊到雙方原本商議定的界線。哈馬斯早前指，在埃及舉行的談判有觸及交換人質和被扣押人員議題，外媒則報道哈馬斯一直爭取極具聲望的法塔赫（Fatah）西岸前領導人巴爾古提（Marwan Barghouti）獲釋，但預計以色列幾乎絕不可能答應要求。巴爾古提被指策劃 2000 年至 2005 年的「阿克薩群眾起義」（Second Intifada），在 2002 年被捕，並在 2004 年被以色列判處終身監禁。

過往有多名巴勒斯坦武裝分子被以色列拘捕和判囚，而在多名被判終身監禁的人士當中，以巴爾古提最為巴勒斯坦人敬重。有意見認為，巴爾古提甚至可被視為巴勒斯坦的「曼德拉」（Nelson Mandela），形容他即使在獄多年，仍然有能力團結巴人，並帶領他們走向建國和自由之路。

民意研究者：如獲釋參加大選將獲過半數支持

巴勒斯坦政策與民意調查中心主任 Khalil Shikaki 過往數十年來持續追蹤巴勒斯坦民意，他指巴爾古提獲巴人認定是「民族英雄」，形容他是一個可以與哈馬斯合作，統一所有巴勒斯坦人的團結者。Shikaki 指，巴爾古提會考慮現實因素，同時是堅韌的談判者，有能力以兩國方案與以色列達成可信的和平協議，並得到大多數巴勒斯坦人的支持。

Shikaki 相信，他是唯一有能力贏得選舉的世俗民族主義者，「所有其他的總統候選人，無論是伊斯蘭主義者還是民族主義者，都無法擊敗他」，並預計如果他能夠參與大選，可能獲得至少 6 成選票，如果巴爾古提獲釋，將會是哈馬斯的一大勝利，並可能改變巴勒斯坦人民的情緒，帶來樂觀和更積極的行動，與此同時巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的壓力亦會大增，承受更沉重的下台壓力。現年 90 歲的阿巴斯已經擔任巴勒斯坦自治政府主席長達 20 年，多年來針對自治政府的貪腐醜聞未曾停止。

兩年前戰爭爆發至今被單獨囚禁

現年 66 歲的巴爾古提，早在 15 歲就加入被以色列禁制的法塔赫組織，少年時期曾入獄 4 年，出獄後又攻讀歷史和政治學。他逐步升遷，最終成為西岸佔領區內法塔赫秘書長以及巴勒斯坦政府議會的成員，以富有魅力且願意與不同派系合作的形象，得以保持足夠影響力。

巴爾古提 2002 年被以方拒捕後，一直否認所有指控，並拒絕承認法庭的管轄權和合法性；而在被判囚終身後，以色列幾乎完全封鎖了他和外界的聯繫，他的照片和影片每隔幾年才會出現一次。據他的家人和巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners’ Society）稱，從加沙戰爭兩年前爆發以來，他一直被單獨囚禁。

巴爾古提最後一次公開露面是在以色列安全部長 Itamar Ben Gvir 發布的一段短片當中，當時 Ben Gvir 在獄中向對方訓話，而片中的巴爾古提看來身體虛弱，狀況堪憂。其妻法德娃當時表示，她一開始根本認不出片中人就是丈夫。

巴爾古提兒子：內塔尼亞胡「根本不想有一個和平夥伴」

Ben Gvir 的發言人曾在一份聲明中表示，已從總理內塔尼亞胡獲得保證，任何與哈馬斯的囚犯交換中，都不會釋放「象徵」人物，雖然並無具名，但相信是指向巴爾古提。巴爾古提的兒子阿拉伯（Arab Bargouthi）在 8 月就曾經表示，以色列之所以不願釋放父親，是因內塔尼亞胡「根本不想有一個和平夥伴」。

