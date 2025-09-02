《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
以巴戰爭｜德國親巴示威爆衝突 示威者遭警員兩度打臉流血 警方展刑事調查︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】德國柏林上周四有親巴勒斯坦示威，有示威者與警方爆發衝突，其中一名愛爾蘭籍示威者基蒂（Kitty O’Brien）被警員揮拳打中面部，影片在網上瘋傳。柏林警方已就涉事警員展開刑事調查，愛爾蘭外交部亦罕有地向德方表達關注。
事發於上周四在柏林米特區（Mitte），示威者基蒂在集會中被一名男警員兩度揮拳打中面部，並被拖走，臉部流血。
片段顯示，基蒂曾高聲斥責警方「支持種族滅絕」及「像納粹一樣行事」，隨後遭警員擊打。警方發言人表示，涉事警員身份已確認，並強調正就涉嫌在執勤中傷人一事展開刑事調查。柏林消防部門證實，基蒂曾接受治療，警方稱基蒂同時因涉嫌辱罵及反抗執法人員而被調查。
愛爾蘭外交部表示，駐德大使 Maeve Collins 及高層官員已向德國當局表達關注。愛爾蘭巴勒斯坦團結運動主席 Zoë Lawlor 則批評畫面顯示「極其暴力的襲擊」，並透露外界已為基蒂籌款。基蒂的姑母、愛爾蘭社民黨籍議員 Catherine Stocker 指，基蒂嚴重受傷，包括手臂骨折及神經受損。
Kitty O'Brien, an Irish woman protesting in Berlin against the Gaza genocide, is punched twice in the face by thuggish German cops who then deliberately break her arm.
Everything is captured on film so let's see if the cowards in the Irish Dáil react. pic.twitter.com/5RD7gryNzB
— Ragged Trousered Philanderer (@RaggedTP) August 31, 2025
警方：部分人對警員口出惡言
據外國傳媒報道，該場示威由多個親巴團體發起，抗議以色列在加沙殺害記者。柏林警方指，當日派出數百名警員到當地市場一帶應對「非法集會」。警方稱示威者約有 100 人在大街來回遊行，部分人對警員口出惡言。據報指，現場有示威者高呼「Yallah, yallah intifada」及「從河到海」（From the river to the sea）等口號。前者意指鼓動巴勒斯坦人發起起義，後者則指「從約旦河到地中海」的整片土地，在不同群體間具有高度爭議性。
警方表示，行動中出現侮辱、襲擊及反抗執法人員的情況，至今拘捕至少 94 人，並就 96 宗案件展開調查，包括涉嫌使用違憲及恐怖組織標誌、襲警、侮辱及人身傷害等。
