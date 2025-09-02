以巴戰爭｜德國親巴示威爆衝突 示威者遭警員兩度打臉流血 警方展刑事調查︱有片︱Yahoo

基蒂被一名男警員兩度揮拳打中面部，並被拖走，臉部流血。（網上相片）

【Yahoo新聞報道】德國柏林上周四有親巴勒斯坦示威，有示威者與警方爆發衝突，其中一名愛爾蘭籍示威者基蒂（Kitty O’Brien）被警員揮拳打中面部，影片在網上瘋傳。柏林警方已就涉事警員展開刑事調查，愛爾蘭外交部亦罕有地向德方表達關注。

事發於上周四在柏林米特區（Mitte），示威者基蒂在集會中被一名男警員兩度揮拳打中面部，並被拖走，臉部流血。

片段顯示，基蒂曾高聲斥責警方「支持種族滅絕」及「像納粹一樣行事」，隨後遭警員擊打。警方發言人表示，涉事警員身份已確認，並強調正就涉嫌在執勤中傷人一事展開刑事調查。柏林消防部門證實，基蒂曾接受治療，警方稱基蒂同時因涉嫌辱罵及反抗執法人員而被調查。

愛爾蘭外交部表示，駐德大使 Maeve Collins 及高層官員已向德國當局表達關注。愛爾蘭巴勒斯坦團結運動主席 Zoë Lawlor 則批評畫面顯示「極其暴力的襲擊」，並透露外界已為基蒂籌款。基蒂的姑母、愛爾蘭社民黨籍議員 Catherine Stocker 指，基蒂嚴重受傷，包括手臂骨折及神經受損。

警方：部分人對警員口出惡言

據外國傳媒報道，該場示威由多個親巴團體發起，抗議以色列在加沙殺害記者。柏林警方指，當日派出數百名警員到當地市場一帶應對「非法集會」。警方稱示威者約有 100 人在大街來回遊行，部分人對警員口出惡言。據報指，現場有示威者高呼「Yallah, yallah intifada」及「從河到海」（From the river to the sea）等口號。前者意指鼓動巴勒斯坦人發起起義，後者則指「從約旦河到地中海」的整片土地，在不同群體間具有高度爭議性。

警方表示，行動中出現侮辱、襲擊及反抗執法人員的情況，至今拘捕至少 94 人，並就 96 宗案件展開調查，包括涉嫌使用違憲及恐怖組織標誌、襲警、侮辱及人身傷害等。