以巴戰爭｜悉尼親巴示威者受襲爆眼 右眼恐永久失明 警員被控襲擊罪｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】澳洲新南威爾斯州一名警員被指今年 6 月在悉尼一場親巴勒斯坦示威中，對 35歲示威者、曾代表綠黨參選聯邦議員Hannah Thomas 使用過度武力，導致她右眼嚴重受傷，需接受數次手術。新州警方周二證實，該名 33 歲警員正接受調查。

今年 6 月 27 日時，悉尼西南部Belmore的一間電鍍公司SEC外，數十名示威者因不滿該公司向以色列國防軍提供武器零件，發起示威行動，新州警方表示接報到場，因示威活動未獲授權，命令示威者離開。

遭警擊中面部 拒捕撤控

Hannah Thomas表示，期間她被一名警員擊中面部，右眼嚴重受傷，需要接受手術治療。她其後在 IG 發文指，其右眼可能會永久失明。她的律師Peter O'Brien回應查詢時則指，傷勢對她右眼的長期影響尚不清楚。

她的律師Peter O'Brien表示，將就此事向新州最高法院對警方提起民事訴訟，指控包括惡意起訴、使用過度武力、公職人員瀆職及濫用程序。

新南威爾斯州警方最新表示，一名 33 歲的高級警員正在接受一項牽涉導致他人傷亡的事件調查。該警員被控襲擊他人造成實際身體傷害，將於 11 月出庭應訊。

Hannah Thomas原本在示威活動中被控未遵守警方驅散令及拒捕，檢察部門本月撤銷相關控罪，她獲約2.2萬元賠償。

