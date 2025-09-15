以巴戰爭｜救援醫生批以軍針對射殺小孩 過百加沙兒童被槍擊頭部胸部身亡｜Yahoo

有參與加沙救援的國際醫生表示，大量兒童被槍擊頭部或胸部，質疑以軍有系統針對性殺害加沙兒童。(Photo by Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】以巴戰爭持續近兩年，加沙不斷被以軍襲擊。有荷蘭傳媒訪問十多名參與當地救援的外國醫生，發現過百名小孩被子彈擊中頭部或胸膛身亡，法醫病理學家確認致命傷由狙擊手或無人機造成，指控以軍有系統、有計劃地殺死加沙兒童。

據半島電視台報道，以色列持續發動攻擊，當地今早（15日）已有 25 名巴勒斯坦人死亡，其中二人為年僅 6 歲的孖生兒童。

一醫生錄18兒童遭槍擊頭或胸：這是戰爭罪行

荷蘭報章《民眾報》（de Volkskrant）日前刊出專題報道，該報訪問了 17 名參與加沙救援的醫生，當中 15 人均表示曾目睹 15 歲或以下兒童的頭部或胸部遭槍擊，一共有 114 人，大多數人死亡，生還的亦重傷。有受訪醫生指出，只是她一人就已錄得 18 名小孩被槍擊頭部或胸部，批評這是戰爭罪行。

有法醫病理學家分析 X 光片，確認有關致命傷是由遠程狙擊手或無人機造成，並非爆炸碎片。有前荷蘭軍官認為，頭部或胸部被擊中的小孩數量之多，難以令人信服這只是「意外」造成，質疑這是有計劃的射殺，而非附帶傷害。以軍過去曾被指控針對性殺害加沙兒童，實行種族滅絕，但以軍否認。

加沙衛生部門指，自戰事 2023 年 10 月初爆發至今，累計有近 2 萬名兒童被以軍殺害。聯合國指，加沙平均每日有 28 名兒童因以軍行動喪生。