以巴戰爭｜清華學者閻學通斥以軍殺小孩、致 7 萬平民死傷 與以色列武官正面交鋒︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香山論壇前日（17 日）在北京舉行，清華大學國際關係學者閻學通公開指責以色列國防軍在加沙造成超過 7 萬名平民死亡，並與以色列駐華使館國防武官舒山上校（Elad Shoshan）當場交鋒。影片在網上瘋傳。
綜合外媒報道，閻學通在論壇上直言，以軍「應該射殺恐怖分子，而不是婦女和兒童」，並強調當以軍攻擊平民時，就已經失去行動的正當性。他又以銀行搶劫作比喻，反問「如果劫匪以員工和顧客作為人質，警方是否應該向員工和顧客開槍？」
舒山否認閻學通所指，強調以軍努力避免傷及平民，並稱「戰爭不會停止，直到恐怖組織釋放所有人質」。他又重申衝突的根源在於哈馬斯仍然扣押人質。
閻學通：沒有人相信以色列宣傳
閻學通反駁稱，「除了部分以色列人，沒有人相信這種宣傳」，並建議以色列應「到聯合國尋求解決，接受兩國方案，與巴勒斯坦建立合作，才能真正打擊恐怖主義」。
雙方的爭論在現場引起中國記者和與會者關注，相關片段在社交媒體上廣泛流傳。事件發生之際，國際社會對以色列在加沙的軍事行動批評日增。聯合國大會上周以 142 票贊成、10 票反對及 12 票棄權，通過法國與沙特阿拉伯提出的決議，支持「兩國方案」並勾劃出「不可逆轉」的巴勒斯坦建國路線。
曾指中國須提防「領導陷阱」損國力
閻學通是內地著名國際關係學者，曾赴美取得美國加州大學柏克萊分校政治學博士。他近年多次在公開場合就國際格局發表看法，在台灣問題上曾言中國仍偏好和平統一，並引用前美國國務卿鮑爾的說法，沒有退出方案的戰爭不應開啟。他又強調，這是中國的核心利益，而非美國的核心利益，並駁斥「中國謀求地區霸權」的說法，認為民粹主義領導人如特朗普反而破壞自由秩序，加速了反全球化。
對於特朗普，閻學通認為美國的國際領導力已不如以往，追隨者正在減少，特朗普任內是美國綜合國力下滑最快的時期之一。他續指，中國現時尚非最強大國家，應量力而為，並提出「領導陷阱」概念，警告若外界刻意推中國當領導，會迫使中國超越國力承擔，最後自損。
