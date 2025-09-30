以巴戰爭｜特朗普及內塔尼亞胡會晤 白宮公布 20 點和平方案 美以同表示哈馬斯無選擇餘地｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】以巴戰爭將近兩年，以色列總理內塔尼亞胡到訪白宮跟美國總統特朗普會面，白宮並同時公布美方提出的 20 點和平方案，包括呼籲停火，哈馬斯釋放人質換取在以色列遭扣押的巴勒斯坦囚犯，哈馬斯解除武裝，逐步撤出加沙，以及建立由國際組織主導的過渡政府。

特朗普和內塔尼亞胡都明確表示，今次並非給予哈馬斯選擇餘地，特朗著指如果哈馬斯拒絕，以方將獲得美方全力支持以消除哈馬斯威脅；內塔尼亞胡就指，如果哈馬斯接受完又反對，以色列將會自己完成餘下的任務，「這可以走簡單的路，也可以走艱難的路，但都會完成」。多間外媒引述消息指，卡塔爾和埃及的調解人員於周一（29 日）晚上已跟哈馬斯接觸，向其傳達了和平方案。

擬建立臨時管理委員會由特朗普主持

根據方案，哈馬斯被要求放下武器，放棄在加沙的治理權；承諾和平共處的哈馬斯成員可獲得特赦，留在加沙，或獲得安全通道前往接收國。特朗普方案還將建立一個由特朗普本人擔任負責人的臨時管理委員會，並包括前英國首相貝理雅。特朗普表示，如果哈馬斯接受方案，這個方案將立即釋放所有剩餘的人質，人質在最多不超過 72 小時「必將回歸」。

早前，一份由英國《衛報》和以色列傳媒報道的 21 頁草案泄露，顯示戰後加沙將由一個新政府掌控，並排除一些重要的巴勒斯坦政治人物在外，委員會主席對多數關鍵議題擁有重大權力。至於特朗著之前表示要將加沙改造成為「中東的蔚藍海岸」，引起族裔清洗疑慮，最新方案就提到，「特朗普的經濟發展計劃將由專家組成的委員會制定，旨在重建並振興加沙，這個委員會曾促成中東一些繁榮奇蹟城市的誕生」；不過方案同時指出，「沒有人會被強迫離開加沙，願意離開的人可以自由離開，也可以自由返回。」

方案公布後，沙特阿拉伯、約旦、阿聯酋、卡塔爾和埃及的外交部長發表聯合聲明，歡迎特朗普的倡議，巴勒斯坦自治政府也表示支持特朗普「堅定不移的努力」以結束戰爭。不過哈馬斯盟友「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（PIJ）領導人納赫拉（Ziad al-Nakhala）則認為，該方案是一個「炸彈配方」，可能會引爆整個地區。

自 2023 年 10 月 7 日以色列發動攻擊以來，已有超過 6 萬 5 千人喪生，主要是平民，並有超過 16 萬人受傷。