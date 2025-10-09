以巴戰爭｜特朗普：以色列與哈馬斯已簽訂首階段和平協議｜Yahoo

未來十年，英偉達（NVDA）或將迫使律師以至投資者重新思考所有問題。華爾街老手兼暢銷書作者Jim Cramer在Yahoo財經訪問時表示：「英偉達將創建一個晶片推理平台。下一步就是『讓我告訴你我的看法』，而且它或許會比你的思考更優勝。這是重大突破⋯⋯是推理的突破。」

Yahoo財經 ・ 16 小時前