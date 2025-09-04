習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
以巴戰爭｜聯合國：加沙開戰致 2.1 萬兒童傷殘 國際學者定性以軍種族滅絕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】聯合國殘疾人權利委員會（CRPD）表示，自以色列對加沙展開戰爭近兩年來，至少有 2.1 萬名巴勒斯坦兒童因襲擊而致殘，另有約 4.05 萬名兒童受傷。「國際種族滅絕學者協會」日前表示，在500名學者會員投票中，有86%票數認定以色列政府「在加沙地帶採取的政策和行動」，符合聯合國1948年《防止及懲治危害種族罪公約》第二條中對「種族滅絕」罪行的定義。
四分之一戰爭傷者恐終身殘疾
聯合國殘疾人權利委員會報告指，自 2023 年 10 月 7 日至今年 8 月 21 日，至少 15.7 萬人受傷，其中逾四分之一恐終身殘疾，2.1 萬名巴童因襲擊而致殘。委員會敦促以色列制定針對殘障兒童的保護措施，確保他們免受襲擊。
委員會並警告，加沙嚴重的糧食危機令超過 13.2 萬名 5 歲以下兒童，在明年 6 月前面臨因急性營養不良而死亡的風險。
殘障人士失輔助設備
戰爭亦造成加沙殘障人士面臨嚴重安全風險，委員會指，以軍的強制撤離令對聽障及視障人士來說「往往無法應用」，令他們難以逃生。有殘障人士被迫以匍匐等不安全方式撤離，且在缺乏輔助工具下處境極為艱險。
委員會批評，以色列封鎖令加沙殘障人士在糧食、潔淨食水及基本衛生方面的需求遭到嚴重限制，許多人陷入依賴他人求生的困境。加沙境內 83% 殘障人士失去了輔助設備，無力購買如手推車、義肢等替代品。
由於輪椅、拐杖等物品被以色列列為「雙重用途物資」，無法隨援助物資一併輸入，加劇殘障人士困境。委員會呼籲立即為殘障人士提供人道援助，並要求交戰各方採取措施保障他們的安全和基本權利。
國際學界：加沙正發生種族滅絕
另一方面，國際種族滅絕學者協會（IAGS）早前通過決議，認定以色列在加沙的行動符合《1948 年防止及懲治滅絕種族罪公約》所界定的「種族滅絕」行為。IAGS 共有約 500 名學者，當中 86% 成員投票支持決議。協會主席、國際法學者 Melanie O’Brien 表示，這是國際學界明確指出「加沙發生的正是種族滅絕」的訊息。
IAGS 指，以色列在加沙的行為包括不分青紅皂白的襲擊平民與基建，酷刑、任意拘留、性暴力，針對醫護人員及記者的襲擊，切斷糧食與藥物供應，迫使 230 萬名巴勒斯坦人流離失所，以及摧毀超過 90% 的住房基建等。決議又提及以色列官員言論，及美國總統特朗普提出並獲以方支持的將巴勒斯坦人逐出加沙的計劃，均符合滅絕種族的條件。
加沙戰爭至今已造成超過 6.35 萬人死亡，16 萬多人受傷。以色列外交部則批評 IAGS 的決議「可恥」，並聲稱這是對猶太民族的「不公正指控」。
來源：AL Jazeera、 IAGS
其他人也在看
數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
法西斯經濟表面繁榮，實則數據粉飾與行政干預：失業率靠排除統計下降、軍工凌駕民生、工會遭取締、股市被凍結。歷史揭示強國假象背後的危機。Yahoo財經 ・ 7 小時前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰
【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。Bloomberg ・ 11 小時前
特朗普暗示若關稅被裁定非法 與日本等國貿易協議將作廢
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，如果其全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和韓國等經濟體達成的貿易協議將被廢除。Bloomberg ・ 14 小時前
特朗普警告取消關稅恐淪第三世界 急上最高法院翻案、要求加速裁決
綜合外媒周二 (2 日) 報導，特朗普表示，將要求最高法院「加速裁決」，以推翻上訴法院認定其多數關稅非法的判決，警告若取消關稅美國可能「淪為第三世界國家」。鉅亨網 ・ 1 天前
中國九三閱兵即將開始 習近平、普京和金正恩首次共同公開亮相
【彭博】— 中國周三舉行十年一次的閱兵，國家主席習近平將與俄羅斯總統普京和北韓領導人金正恩一同出席。中國將在此次閱兵式上展示新武器，並展現北京的外交影響力。Bloomberg ・ 1 天前
日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法
繼哈利波特影城後，哈利波特在東京又有新攪作！亞洲最大規模的東京「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku）已於8月14日正式登陸原宿表參道，面積近一萬呎、樓高兩層，設計以「禁忌森林」為靈感，設有打卡位、互動展區、限定周邊等，還可吃到奶油啤酒雪糕、可愛的巴嘴餐包等，重現霍格華茲神秘氛圍，哈利波特迷不要錯過。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面
《鬼滅之刃》熱潮一浪接一浪！日本淡路島動漫主題樂園「二次元之森」（Nijigen no Mori）早前與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，參加者不但可沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面，完成活動後還能獲得限定原創紀念品！想知活動詳情及入場票價，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
警方籲慎防網上求職騙局 有男子中「刷單」陷阱失近600萬
警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。AASTOCKS ・ 1 天前
關稅政策｜上訴法院裁定關稅違法 特朗普最快周三提出上訴 指對美國「造成毀滅性打擊」
美國上訴法院在上月底裁定特朗普政府頒發的大部份關稅政策均為違法，但容許關稅措施暫時維持到10月14日。特朗普昨...BossMind ・ 1 天前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
高盛稱聯儲局公信力若受損 金價有可能升至近5,000美元
高盛集團表示，如果聯儲局公信力受損，而投資者將一小部分美債持倉轉換為黃金，金價可能會飆升至每盎司近5,000美元。Bloomberg ・ 3 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
巨額罰款｜Google及Shein涉濫用Cookie 遭法國數據保護機構 分別罰款逾29億及13億元
據《法新社》報道，法國保護數據監管機構（CNIL）分別對Alphabet旗下的Google及中國快時尚電商Shein開出罰單，合共罰款4.75億歐羅(約43.2億港元)，罰款金額為CNIL歷來最高之一，原因是兩者未能尊重網路「Cookie」使用法規。BossMind ・ 4 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 13 小時前