以巴戰爭｜聯合國：加沙開戰致 2.1 萬兒童傷殘 國際學者定性以軍種族滅絕｜Yahoo

大量巴勒斯坦人聚集在加沙中部努塞拉特難民營尋找食物，包括大量兒童(Photo by Moiz Salhi/ Anadolu via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】聯合國殘疾人權利委員會（CRPD）表示，自以色列對加沙展開戰爭近兩年來，至少有 2.1 萬名巴勒斯坦兒童因襲擊而致殘，另有約 4.05 萬名兒童受傷。「國際種族滅絕學者協會」日前表示，在500名學者會員投票中，有86%票數認定以色列政府「在加沙地帶採取的政策和行動」，符合聯合國1948年《防止及懲治危害種族罪公約》第二條中對「種族滅絕」罪行的定義。

四分之一戰爭傷者恐終身殘疾

聯合國殘疾人權利委員會報告指，自 2023 年 10 月 7 日至今年 8 月 21 日，至少 15.7 萬人受傷，其中逾四分之一恐終身殘疾，2.1 萬名巴童因襲擊而致殘。委員會敦促以色列制定針對殘障兒童的保護措施，確保他們免受襲擊。

委員會並警告，加沙嚴重的糧食危機令超過 13.2 萬名 5 歲以下兒童，在明年 6 月前面臨因急性營養不良而死亡的風險。

加沙正面臨嚴重的糧食危機 (Photo by Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images)

殘障人士失輔助設備

戰爭亦造成加沙殘障人士面臨嚴重安全風險，委員會指，以軍的強制撤離令對聽障及視障人士來說「往往無法應用」，令他們難以逃生。有殘障人士被迫以匍匐等不安全方式撤離，且在缺乏輔助工具下處境極為艱險。

委員會批評，以色列封鎖令加沙殘障人士在糧食、潔淨食水及基本衛生方面的需求遭到嚴重限制，許多人陷入依賴他人求生的困境。加沙境內 83% 殘障人士失去了輔助設備，無力購買如手推車、義肢等替代品。

由於輪椅、拐杖等物品被以色列列為「雙重用途物資」，無法隨援助物資一併輸入，加劇殘障人士困境。委員會呼籲立即為殘障人士提供人道援助，並要求交戰各方採取措施保障他們的安全和基本權利。

國際學界：加沙正發生種族滅絕

另一方面，國際種族滅絕學者協會（IAGS）早前通過決議，認定以色列在加沙的行動符合《1948 年防止及懲治滅絕種族罪公約》所界定的「種族滅絕」行為。IAGS 共有約 500 名學者，當中 86% 成員投票支持決議。協會主席、國際法學者 Melanie O’Brien 表示，這是國際學界明確指出「加沙發生的正是種族滅絕」的訊息。

IAGS 指，以色列在加沙的行為包括不分青紅皂白的襲擊平民與基建，酷刑、任意拘留、性暴力，針對醫護人員及記者的襲擊，切斷糧食與藥物供應，迫使 230 萬名巴勒斯坦人流離失所，以及摧毀超過 90% 的住房基建等。決議又提及以色列官員言論，及美國總統特朗普提出並獲以方支持的將巴勒斯坦人逐出加沙的計劃，均符合滅絕種族的條件。

加沙戰爭至今已造成超過 6.35 萬人死亡，16 萬多人受傷。以色列外交部則批評 IAGS 的決議「可恥」，並聲稱這是對猶太民族的「不公正指控」。

來源：AL Jazeera、 IAGS