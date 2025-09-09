以巴戰爭｜英國法院外 Banksy 新作遭圍封 親巴組織：法律被利用壓制自由｜Yahoo

熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
【Yahoo新聞報道】向來行跡神秘的英國街頭藝術家 Banksy 最新作品出現在倫敦皇家法院外牆，作品刻畫一名法官揮舞木槌，擊打一名倒地的示威者，被視為是聲援近日多場聲援巴勒斯坦示威。作品出現不久即被保安以圍板遮蓋。
Banksy 周一（8 日）在社交平台上載該作品的照片，確認出自其手筆。該畫像出現在皇家法院一幅外牆，畫中一名示威者倒地，手持一張帶有紅色血跡的白色標語牌，一名法官正向示威者揮舞木槌。
據衛報報道引述一名法院工人指，早上約 8 時 30 分有保安駐守在作品前，阻止途人拍照，其後更多職員到場，用黑布和圍板圍封畫作。一名途人受訪時批評，法院人員遮掩畫作行為「令人噁心，他們顯然害怕公眾反應」。
倫敦近日爆發多場聲援巴勒斯坦示威，周六在被列為恐怖組織的「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)示威中，逾900人被捕。
民間組織：「抗爭決心不會被擊倒」
民間組織「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）曾在當地參與親巴示威，並有成員被捕。該組織發聲明表示，當法律被用來壓制公民自由，不會熄滅抗爭，反而會讓抗爭更強大，「正如Banksy的作品所展示，國家可以試圖剝奪我們的自由，但我們人數眾多，抗爭決心不會被擊倒」。
法院及審裁署發言人回應指，皇家法院屬於受保護二級歷史建築，當局有責任維持其原有風貌，因此需要移除畫作。
皇家司法院為英格蘭及威爾士高等法院和上訴法院所在地，有143年歷史，其中女王大樓於 1964 年落成，被列入英格蘭國家文物名錄，具有建築及歷史價值。
Banksy 素來以政治題材創作聞名，曾在約旦河西岸邊界的隔離牆上，留下諷刺和抗議以色列非法佔領的作品。今年 5 月，他曾在法國馬賽留下以燈塔和字句「I want to be what you saw in me」組成的作品。
來源：Guardian
