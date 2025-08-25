拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。
無人機進擊醫院後再空襲
以軍一架裝有炸藥的無人機今日撞向加沙的 Nasser Hospital，有目擊者說，當救援人員和記者等走近事發地點時，再被以軍空襲，結果造成最少二十人死亡，除了最少四名記者，還包括一名救援人員；加沙民防機構更指，有五名記者死亡。已知遇害記者是路透社攝影師 Hossam Al-Masri、半島電視台攝記 Mohammed Salama、美聯社及「獨立阿拉伯」記者 Maryam Abu Deqa 和 NBC 記者 Moaz Abu Taha。
路透社攝影師 Hossam Al-Masri 在無人機襲擊時已被殺，該通訊社另一名攝影記者 Hatem Khaled 亦在隨後的空襲中受傷。事發時，Masri 正進行直播，無人機襲擊導致信號中斷。路透社發表聲明，對於旗下合約員工一死一傷極度震驚，「我們正緊急瞭解事件始末，並已向加沙及以色列當局尋求藥物支援。對於 33 歲的 Maryam Abu Deqa 遇害，美聯社表示震驚及傷痛。
巴勒斯坦記者協會（Palestinian Journalists Syndicate）譴責以色列，形容今日空襲是向自由媒體公開宣戰，目的是恐嚇記者、阻撓他們履行向世界揭露戰爭罪行的專業職責。PJS 指出，自從 2023 年 10 月以軍襲擊加沙以來，至今已有超過 240 名巴勒斯坦籍新聞工作者遇害。國際記者聯盟（International Federation of Journalists)則估計，過去 22 個月以來，最少有 217 名巴勒斯坦籍記者及傳媒工作者被殺，IFJ 譴責襲擊記者事件，亦要求立即展開調查。
聯合國人權辦公室亦譴責今次襲擊，形容這是嚴重違反國際法律。以色列防衞隊稱，已就事件展開調查，以軍今次並非以記者為目標。本月 10 日，以色列亦曾空襲加沙一間醫院的設施，醫院附近一個記者帳篷遭遇空襲，六名記者喪生，以軍其後承認行動目標為自由身記者謝里夫（Anas Al Sharif），指稱他是哈馬斯成員。
