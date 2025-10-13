以巴衝突，以色列：以哈今日交換人質，特朗普：戰爭已結束。(AP)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，將在今天交換被扣押人員，雙方都表示即將完成準備工作。美國總統特朗普啟程前往中東時表示，戰爭已經結束。

以色列總理辦公室表示，行動最快當地時間今天清晨展開，以色列預計哈馬斯會一次過釋放全部20名倖存人質，以方確認全部人安全回到以色列境內之後，就會釋放巴勒斯坦囚犯。哈馬斯點名要求以色列釋放7名巴勒斯坦知名人士，包括政治領袖巴爾古提。半島電視台報道，哈馬斯仍未收到獲釋巴勒斯坦囚犯名單。

特朗普預計在以色列議會發表演說。(AP)

特朗普啟程前往中東，將與埃及共同主持加沙和平峰會，他形容以哈戰事已結束，又指各方都為停火協議叫好是前所未見。據報以哈雙方都傾向在特朗普抵達之前，完成交換被扣押人員的工作。特朗普預計在以色列議會發表演說，隨後轉到埃及與總統塞西共同主持加沙和平峰會。報道說，推動加沙停火的調解方將於峰會上簽署協議，保障加沙和平方案的執行，但以哈雙方都不會出席。

