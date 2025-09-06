以巴衝突持續，以軍強制移除巴人社區(無國界醫生提供圖片)

以巴衝突持續至今近2年，以色列當局除了對加沙的巴勒斯坦人採取種族滅絕行動，以軍與定居者正大規模地驅逐生活在約旦河西岸（下稱西岸）的巴人，迫使他們離開家園，導致佔領區內種族清洗的風險顯著上升。

以色列在西岸推行以併吞為導向的政策，包括在上月批准落實「E1定居計劃」，擴大定居者的佔領區，此舉將徹底分割西岸、阻斷南北連繫，並將東耶路撒冷與西岸其他地區分隔。

28%家庭過去3個月經歷暴力事件

定居者的襲擊行動常受以軍保護且毫無懲處，自2023年初，約2,900名巴勒斯坦人因定居者的暴力及行動限制而流離失所。自今年6月起，馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）內的多數村莊，每日均面臨定居者襲擊和軍事搜查。無國界醫生向希伯倫省的197戶家庭進行調查，發現當中28.1%家庭過去3個月內至少有1名成員經歷過暴力事件。

一名住在馬薩費爾亞塔的居民說：「以軍和定居者不僅強拆我們的家園，還強佔我們的土地，試圖竊取我們的收入，讓我們無法生存。這裏的居民全靠農業和牧羊維生，但定居者阻止我們放牧羊群，若繼續留在此地，我們將無法維持生計。」

無國界醫生呼籲第三方國家，尤其是與以色列有密切政治、軍事或經濟連繫的國家，包括美國及歐盟成員國，施加有效壓力以制止對巴人的傷害和強迫他們流離失所的做法，並確保

國際法認定為非法的佔領得以終結。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/以巴衝突-以軍強制移除巴人社區-佔領區內種族清洗風險顯著上升/596488?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral