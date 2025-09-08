以巴衝突，特朗普向哈馬斯發最後警告，促接受停火條件。(AP)

美國總統特朗普在社交平台發文指，以色列已接受他提出的停火條件，呼籲哈馬斯立即接受。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在周日(7日)表示，已透過調停人，從美國方面收到了達成加沙停火協議的一些想法。

美國總統特朗普向哈馬斯發出最後警告，指以色列已經接受美方關於停火的條件，現在是哈馬斯接受其的條件，結束與以色列的戰爭，否則將會有後果。特朗普在社交平台貼文稱：「這是我的最後警告，沒有下一次！」哈馬斯回應指，透過斡旋方收到美國關於加停火協議的想法，正與斡旋方討論有關想法。哈馬斯重申，願意參與談判，以達致人質獲釋、戰事結束及以軍完全撤出加沙。

哈馬斯重申，願意參與談判，以達致人質獲釋、戰事結束及以軍完全撤出加沙。(資料圖片)

以色列傳媒：特朗普建議哈馬斯釋放所有 48 名人質

特朗普的中東特使威特科夫上周通過一名以色列和平活動者，向哈馬斯發送了一項新的人質和停火協議提案。以色列傳媒日前報道，特朗普向哈馬斯提出新的加沙停火方案，建議哈馬斯在停火首日釋放所有48名人質，換取以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯，並在停火期間談判結束戰事。





