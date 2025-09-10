斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
以巴衝突｜特朗普：以軍襲哈馬斯非自己決定 指示通報卡塔爾惜為時已晚
以軍周二(9日)突然空襲卡塔爾首都多哈，目標是身處卡塔爾的哈馬斯領袖，造成6人死亡，阿聯酋譴責以色列。美國總統特朗普在社交平台發文，指以軍襲擊卡塔爾是由以色列總理內塔尼亞胡的決定，他沒有參與。
特朗普表示，華府星期二(9日)上午收到軍方通知，以色列計劃在卡塔爾首都多哈襲擊哈馬斯，強調是以色列總理內塔尼亞胡決定，他沒有參與。他說，消滅哈馬斯是值得追求的目標，但轟炸一個主權國家和美國的親密盟友，無助實現以色列或美國的目標，在知悉以色列的計劃後，他立即指示中東問題特使威特科夫通報卡塔爾，可惜不幸地為時已晚。
美國被指在襲擊開始10分鐘後才通報卡塔爾
特朗普說，他視卡塔爾為美國的堅定盟友和朋友，並對攻擊地點深感不安。他希望哈馬斯能夠釋放所有人質和遇難者的遺體，並結束這場戰爭。在多哈被炸後，特朗普與卡塔爾國家元首塔米姆及首相穆罕默德通話，保證同樣的事情不會再發生在卡塔爾的國土。
塔米姆強烈譴責以色列攻擊卡塔爾的主權，將採取必要措施保障國家安全。穆罕默德說，美國在襲擊開始後10分鐘才向卡塔爾發出警告，卡方保留對以色列作出回應的權利。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/以巴衝突-特朗普-以軍襲哈馬斯非自己決定-指示通報卡塔爾惜為時已晚/597637?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
