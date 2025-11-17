以庭院為靈魂的寧波現代住宅，構築自然、建築與生活對話

位於中國寧波的住宅項目「夏葉張宅」，由當地設計事務所 Studio MOR 操刀。設計團隊以「庭院」作為空間的核心概念，發展出「四季庭院」的構想，讓生活隨著春夏秋冬緩緩展開。

設計師以「庭院」為核心概念，發想出「四季庭院」的規劃，把院子分成四個主題：花園、草坪、菜園和枯山水，分別連接玄關、客廳、後勤空間和餐廳，讓室內外自然融合。

建築外牆選用灰色、暖白和綠色石材，呼應屋頂、土牆和植物的顏色。不同材質的處理方式，讓建築在陽光和天氣變化中呈現出豐富的光影效果，既有鄉村的自然感，也有現代建築的質感。

廣告 廣告

設計也特別利用牆體的開口與分隔，讓室內可以看到外面的村落、竹林和遠山，每個庭院都有不同的風景。建築外觀透過橫向切割和斜牆設計，營造豐富的立面變化。三樓採用曲線樓板，看起來像是漂浮在空中，屋頂用緩坡和挑出的簷口來擋住西曬，同時也提供觀景的露台。

一樓平面像風車一樣展開，讓人可以在室內外自由穿梭，形成流動的動線。二樓是主要的休閒空間，圍合的設計讓它像是「第五個庭院」。茶室、烤火區和榻榻米等功能空間以不規則的方式分布，讓人在空間中移動時不斷有新景色出現。三樓是居住區，使用淺色木材營造溫暖感，睡房設計簡潔，重視與窗外自然景色的互動，讓遠山和村落成為日常風景。

Photos: ONE studio

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】