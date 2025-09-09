今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
「以形補形」是真有其事？牛油果能保護子宮？營養師分析8大民間偏方 小心未補營養先增脂肪｜營養師Audrey Tam
今次營養師為大家破解民間偏方！即看內文：
「合桃補腦」、「黑芝麻能讓白髮重拾烏黑」—這些偏方你是否也曾聽過？在傳統養生文化中，向來流傳着「以形補形」的觀念：某種食物的外形與人體器官相似，便被認為能滋補該部位。聽起來似乎合情合理，但究竟有沒有科學根據？還是只是民間飲食經驗與外觀巧合的聯想？事實上，這些說法並非全然錯誤，但又不是所有食物都有「以形補形」的效果！
1. 黑芝麻會令白髮變黑？
頭髮變白，大多是因為毛囊隨年齡老化，黑色素細胞活性下降，導致黑色素分泌減少。雖然黑芝麻含有天然植物色素，但並不能直接互補或刺激人體毛囊的黑色素分泌，因此無法「由白變黑」。不過，黑芝麻確實是鐵質和銅質的良好來源，促進血紅素和黑色素合成。若因營養不足引致的少年白髮，適量食用黑芝麻或有幫助。此外，黑芝麻中的健康油脂能滋養頭皮，讓頭髮更有光澤。
2. 骨湯補鈣又強骨？
豬骨雖然富含鈣質，但煲湯時能溶解在湯中的鈣質卻極低。一碗240毫升的骨湯只有約3毫克鈣，遠低於一杯相同份量的牛奶（約300毫克鈣）。換句話說，要飲100碗骨湯，才能攝取相當於一杯牛奶的鈣質！更值得注意的是，骨髓中的脂肪（高飽和脂肪、膽固醇）易溶入湯中，使湯水變肥膩。建議骨湯淺嘗即可，每星期不宜超過兩次，每次最多一碗，避免「補鈣未成，先補脂」。
3. 合桃補腦防失智？
合桃富含植物性奧米加-3（α-亞麻酸），對腦神經發展和心血管健康十分重要。此外，合桃亦含有維他命E，能保護腦細胞免受自由基傷害。建議每日攝取約30克合桃（約一小把），以免熱量攝取過多致肥。
4. 牛油果能保護子宮？
牛油果富含葉酸，有助預防胎兒出現神經管缺陷（Neural tube defect），亦有研究發現，攝取足夠葉酸或能減低子宮頸細胞病變的風險，從而預防子宮頸癌。另一研究指出，每星期食一個牛油果或有助平衡女性體內雌激素，維持子宮內膜健康。
5. 蘑菇能提升聽力？
目前並無確實證據證明食蘑菇能改善聽力。不過，蘑菇含豐富香菇多糖（Lentinan），能增強免疫力，抗發炎，並有助降低某些癌症風險。雖然無法「補耳」，但它絕對是對身體有益的食物。
6. 薑可暖胃養胃？
薑含有薑辣素，能促進消化和減少脹氣，而薑茶亦能舒緩孕吐。然而，薑油亦會刺激胃酸分泌，對有胃酸倒流、胃痛或胃潰瘍的人士而言，過量飲用反而會加劇胃酸灼傷胃部情況。因此，腸胃敏感者建議每日不宜飲用多過一杯薑茶，且避免空腹飲用。
7. 番薯可護胰臟？
番薯能減輕胰臟負擔，不是只因型態相似，而是其高纖維含量（特別是連皮進食）能延緩碳水化合物消化吸收，有助穩定血糖。與白飯、白麵包等高升糖食物相比，番薯的確是更健康的選擇。若將煮熟的番薯雪一晚，雪凍過的番薯會產生抗性澱粉，進一步減慢消化速度，提升飽腹感且令血糖更穩定。不過，抗性澱粉在腸道發酵時易產氣，食過多可能引致腹脹或消化不良。
8. 芹菜可補鈣健骨？
相比其他深綠色蔬菜，芹菜確實豐含鈣質和維他命K。維他命K能激活骨鈣結合蛋白（Osteocalcin），使鈣質附着於骨骼，增強骨質密度，對預防骨質疏鬆尤為重要。由於維他命K是脂溶性維他命，建議與少量油脂同煮或同食，幫助身體更有效吸收。但服用抗凝血藥物（如Warfarin）的人士需特別留意，不宜大量進食或額外補充維他命K，以免影響藥效。如有疑慮，應先諮詢醫生或註冊營養師。
