以批用社交平台信息圍堵 華使館斥無事實依據

【on.cc東網專訊】以色列總理內塔尼亞胡周一（15日）會見美國州議員代表團時表示，一些國家包括中國和卡塔爾，投資人工智能技術、通過社交媒體對以色列進行「信息圍堵」。中國駐以色列大使館周三（17日）指中方對上述言論感到震驚，相關說法毫無事實依據，有損中以關係，中方對此高度關切，堅決反對。

大使館發言人表示，以色列把批評聲音歸咎於某幾個社交媒體本身，繼而將矛頭指向中國，這是「病急亂投醫」，找錯了對象，更開錯了藥方。一段時間以來，國際社會高度關注加薩局勢，普遍希望早日停火止戰，這也有利於以色列人質盡早安全返回。

發言人續指，「揚湯止沸，不如釜底抽薪」這句中國俗語強調解決問題不能治標不治本，而要抓住根源。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，包括以色列和巴勒斯坦在內的中東各國安全相依，單方面安全行不通，只有共同安全才能實現持久和平，消滅暴力和仇恨的土壤。以色列的合理安全關切應當得到尊重，巴勒斯坦的生存權、建國權、發展權也應落到實處。中方呼籲以方正視國際社會的強烈呼聲，立即停止在加薩的軍事行動，盡快實現全面持久停火，防止更大規模的人道主義危機。

