港片告急？電影金像獎入圍有危機
以批用社交平台信息圍堵 華使館斥無事實依據
【on.cc東網專訊】以色列總理內塔尼亞胡周一（15日）會見美國州議員代表團時表示，一些國家包括中國和卡塔爾，投資人工智能技術、通過社交媒體對以色列進行「信息圍堵」。中國駐以色列大使館周三（17日）指中方對上述言論感到震驚，相關說法毫無事實依據，有損中以關係，中方對此高度關切，堅決反對。
大使館發言人表示，以色列把批評聲音歸咎於某幾個社交媒體本身，繼而將矛頭指向中國，這是「病急亂投醫」，找錯了對象，更開錯了藥方。一段時間以來，國際社會高度關注加薩局勢，普遍希望早日停火止戰，這也有利於以色列人質盡早安全返回。
發言人續指，「揚湯止沸，不如釜底抽薪」這句中國俗語強調解決問題不能治標不治本，而要抓住根源。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，包括以色列和巴勒斯坦在內的中東各國安全相依，單方面安全行不通，只有共同安全才能實現持久和平，消滅暴力和仇恨的土壤。以色列的合理安全關切應當得到尊重，巴勒斯坦的生存權、建國權、發展權也應落到實處。中方呼籲以方正視國際社會的強烈呼聲，立即停止在加薩的軍事行動，盡快實現全面持久停火，防止更大規模的人道主義危機。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
李家超：政府現時面對1,200億財赤 不能推出「派糖」措施
行政長官李家超昨日(17日)在《施政報告》後電視論壇上表示，香港目前處於經濟轉型期，經濟發展呈正面，但政府現時仍面對約1,200億元財赤，財政儲備約為5,400多億元，比起風光時期差一截，因此不能推出「派糖」措施。AASTOCKS ・ 2 小時前
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI高官」避免腐敗？
今年度《施政報告》的關鍵詞是人工智能（AI），行政長官李家超宣布政府全方位接入AI，覆蓋公務與商務應用，強調「AI產業化，產業AI化」，甚至成立「AI效能提升組」，指導公務員AI技術，正式掀起AI政務趨勢。參考歐洲國家阿爾巴尼亞，「任命」AI出任政府部長負責招標工作，港府長遠若引入AI高官、AI司長、AI政助等負責寫網誌和決策，或有助舒緩本港庫房壓力，還可以避免腐敗Yahoo財經 ・ 22 小時前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 21 分鐘前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 20 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 16 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 9 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 22 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 23 小時前