以日本選手・sahara選手奪冠落幕的「CAPCOM CUP 12」，透過38張現場照片回顧

從世界各地預選賽脫穎而出的48位高手齊聚兩國國技館的「CAPCOM CUP 12」

這場決定“最強”的激戰於2026年3月14日(星期六)落幕，由日本選手sahara(@sahara7h)奪冠。

雖然已過了約1個月，讓我們再次透過38張現場照片來回顧！

回顧「CAPCOM CUP 12」

進行了48人的錦標賽，最終晉級決賽日top16的選手如下。

半準決賽第1場 Fuudo vs Blaz

Fuudo選手

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Blaz選手

半準決賽為Fuudo選手對戰Blaz選手。

Fuudo・倉持夫妻

與在會場最前排加油的妻子倉持由香(@yukakuramoti)擁抱。

遺憾的是日本選手Fuudo在此敗退。

半準決賽第2場 sahara vs DualKevin

DualKevin選手

sahara選手

半準決賽第2場為sahara選手對戰DualKevin選手。

DualKevin選手

逐漸掌握節奏的sahara選手獲勝！

半準決賽第3場 Vxbao vs higuchi

higuchi選手

半準決賽第3場為Vxbao選手對戰higuchi選手。

higuchi選手

Vxbao選手

以可稱為壓倒性勝利的內容，higuchi選手獲勝！

半準決賽第4場 micky vs Kilzyou

micky選手

Kilzyou選手

半準決賽第4場為micky選手對戰Kilzyou選手。

Kilzyou選手獲勝，晉級準決賽。

準決賽第1場 sahara vs Blaz

sahara選手

Blaz選手非常強這件事，我從在觀眾席觀看時就這麼想了。

我只能努力設法獲勝。

Blaz選手

能晉級準決賽我感到非常高興。

我只有自信！

sahara選手

直到中盤雙方勢均力敵，但在激烈的心理戰中勝出的是sahara選手！

準決賽第2場 Kilzyou vs higuchi

Kilzyou選手

因為獲得了EWC的參賽資格，說實話我非常放心。

今天是我的生日，請大家多多支持！

higuchi選手

首先，Kilzyou選手，生日快樂！

接連擊敗Leshar、Vxbao等強勁選手來到前四強，我認為自己現在正處於巔峰狀態。

還有兩場比賽，我會好好拿下，希望能奪冠。

higuchi選手與Kilzyou選手

雖然是打到完全賽末點的激戰，但最終由Kilzyou選手獲勝！

季軍決定戰 Blaz vs higuchi

Blaz選手與higuchi選手

季軍決定戰上演了Blaz選手對決higuchi選手的戲碼。

Blaz選手

從準決賽開始連續出賽的higuchi選手未能更進一步，獲得第4名。

獲勝的Blaz選手拿下季軍。

決賽 sahara vs Kilzyou

Ar先生與Ryan Hart先生

終於來到「CAPCOM CUP 12」決賽！

威風凜凜的入場

雙方選手入場。

Kilzyou選手

我只想朝著奪冠目標努力。

sahara選手

我只說一句，讓我們贏吧！

握手的雙方

決定這一年“最強”的「CAPCOM CUP 12」總決賽。

冠軍是sahara選手！

保持著在本次大會一路以來的氣勢，sahara選手獲勝奪冠！

多虧了sahara選手監修的無搖桿控制器「GlimPearl」。

Kilzyou選手

一路激戰至今的Kilzyou選手，也無法擋住sahara選手的氣勢。

sahara選手

「CAPCOM CUP 12」冠軍sahara選手獲得了100萬美元的獎金。

再次恭喜！

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