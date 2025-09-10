以軍空襲炸毀哈馬斯領袖在多哈的辦公室

以色列周二空襲卡塔爾首都多哈震驚國際和阿拉伯國家，為中東局勢增添變數。以方目標是擊殺巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的領袖，哈馬斯稱5名成員在空襲中死亡，領袖安然無恙，以色列「任務失敗」。另有一名卡塔爾安全部隊人員遇害。美國在卡塔爾設有駐中東最大美軍基地，視該國為北約以外最重要的盟友，但卻未能保護卡塔爾免遭以色列空襲。分析認為這是以色列危險豪賭，危害以哈停火談判，並掀起區內政治衝擊，令美國的阿拉伯盟友質疑美國能否像過去一樣保障他們的安全。

導彈落下一刻產生巨大爆炸

色列認為庇護哈馬斯領導人的伊朗和黎巴嫩是可攻擊的對象，但一直克制未有突襲哈馬斯卡塔爾的政治辦公室，除因卡塔爾擔當調停角色，還有與美國的友好關係。但以色列周二卻打破有關忌諱，向多哈投彈攻擊哈馬斯流亡領袖。以色列軍方和國家安全總局證實周二針對哈馬斯高層成員發動精準打擊。以國傳媒稱，以軍目標是哈馬斯高級官員哈亞在多哈的辦公室。襲擊發生時，哈馬斯領導層正舉行會議，討論美國提出的停火提議。報道指，以色列出動了15架戰機，針對一個目標在數秒內發射約10枚導彈。以色列總理內塔尼亞胡表示，是次行動是在耶路撒冷槍擊造成6人死亡，以及4名以軍在加沙遭擊斃後決定。

卡塔爾「收留」哈馬斯領袖一直受批評，但在2012年，美國支持了一項安排，容許哈馬斯在多哈開設政治辦事處，因華府希望與被定性為恐怖組織的哈馬斯建立非直接溝通渠道，令到卡塔爾在中東作為重要的停調員。卡塔爾亦相信作為美國北約以外重要盟友，加上美軍基地，可讓以色列克制。不過，以色列的空襲粉碎了此一幻想，其襲擊避過了美軍基地的雷達及防空系統。政治專家指，這次空襲對國際秩序造成了更廣泛的衝擊，引發外界質疑給予以色列的主權和自由度是否超出界限。美國在中東的可靠性亦受到質疑。事實上沙特阿拉伯等中東國家近年減少「依賴」美國，加強與俄羅斯和中國的關係。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德譴責以色列襲擊

白宮：事發前一刻才獲知會

美國總統特朗普在社交網表示，政府接到美軍通知以色列正在對位於多哈某區域的哈馬斯目標實施攻擊，並隨即下令特使威特科夫通報卡塔爾，不過為時已晚、無法干預。他強調，這宗襲擊是內塔尼亞胡單方面決定，與他無關。特朗普在襲擊發生後，與卡塔爾領導人通電話，保證此類事件不會在其領土重演。卡塔爾外交部發言人指，美國的警告來得太遲，他們在炸彈落下一刻才知。首相兼外交大臣穆罕默德譴責以軍空襲違反國際法，是國家恐怖主義行為，以哈停火談判不值得繼續下去。他又批評內塔尼亞胡破壞地區安全和穩定，將中東局勢拖入無法挽回的地步。在北京，外交部表示嚴厲譴責發生在多哈的襲擊，呼籲以色列為重啟談判多做積極努力，而不是相反。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/以空襲多哈震驚阿拉伯國家-分析-危險豪賭/597959?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral