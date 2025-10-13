以色列人質即將獲釋 尼坦雅胡籲全國團結

（法新社耶路撒冷12日電） 被關押在加薩（Gaza）的以色列人質即將獲釋，處理加薩停火過程備受爭議的以國總理尼坦雅胡今晚在電視演說中，呼籲全國人民團結。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，儘管外界對他處理加薩停火協議的方式有所爭議，但他盼望全國人民以人質獲釋為契機，展現團結一致精神。

法新社報導，尼坦雅胡引用聖經的話說：「今晚令人情緒激動，這是流淚的夜晚，也是歡喜的夜晚，因為明天我們的孩子就會回到我們身邊。」

他接著表示：「明天將展開一條新道路：重建之路、療癒之路，也希望是心手相連的團結道路。」

人質家屬批評尼坦雅胡，指他追求軍事勝利為優先，將解救人質放第2位。（編譯：紀錦玲）