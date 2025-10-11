以色列停火撤軍 巴勒斯坦人踏上歸途

（法新社巴勒斯坦自治區紐瑟拉特10日電） 以色列今天宣布在加薩走廊（Gaza Strip）停火並開始撤軍，數十萬名筋疲力竭的巴勒斯坦人陸續踏上歸途，返回殘破的家園。

隨著以軍撤離，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）必須在72小時內釋放仍扣押在加薩的人質。

與此同時，以色列公布計劃釋放的250名巴勒斯坦囚犯名單，以色列也將釋放自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列引發以哈戰爭以來拘留的1700名加薩居民。

廣告 廣告

●停火生效 約20萬名巴勒斯坦人北返家園

以色列軍方表示他們已於中午停火，「為落實停火協議及人質歸來做準備」。美國國防部3小時後證實，以色列依照美國總統川普和平計畫完成第一階段撤軍。儘管如此，以軍仍控制加薩走廊約53%地區。

隨著停火生效，大批巴勒斯坦人開始從加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）往北跋涉，返回殘破的家園。他們兩年來飽受猛烈轟炸與聯合國警告的饑荒威脅。救援人員也開始從大片瓦礫堆中尋回數十具遺體。

加薩民防局證實，以色列軍隊和裝甲車陸續從加薩市（Gaza City）和汗尤尼斯的前線撤離。不過以色列警告，部分區域仍禁止進入，巴勒斯坦人應避開以軍調整加薩走廊部署時的行動路線。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，自停火生效以來，約有20萬名巴勒斯坦人返回北部。

一名32歲加薩居民在汗尤尼斯告訴法新社：「我們將回到自己的地方，身心傷痕累累，但仍感謝真主讓我們有今日。」另一名39歲民眾準備返回位於加薩市的家，他說「我只希望家還沒被毀…我們只盼這場戰爭永遠終結，再也不用逃難」。

●以哈換囚計畫啟動 家屬期待團圓

經歷兩年殘酷戰爭，以色列人質家屬也希望川普推動的停火能持續下去。川普也對停火能「維持」表達信心，他告訴媒體，以色列與哈瑪斯「都已厭倦戰鬥」。

哈瑪斯兩年前突襲以色列時擄走251名人質，當中仍有47人被扣押在加薩走廊。根據川普推動的停火協議，哈瑪斯將釋放剩餘的47名人質，不論生死。另外，預計一名自2014年起在加薩遭扣押人質的遺骸也將歸還。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天清晨前宣布，政府已批准人質獲釋協議架構。

尼坦雅胡說：「兩年前的妥拉節（Simhat Torah），原該是以色列公民歡慶佳節，卻成為全國哀悼日。但在上帝的幫助下，今年的妥拉節將成為舉國歡慶所有被劫持的兄弟姊妹歸來的日子。」

人質奧赫爾（Alon Ohel）家屬表示「我們得知協議達成時喜極而泣」，並說他們「萬分激動」，熱切等待奧赫爾回家團圓。

●各方反應與未來挑戰仍待解決

哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）和巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）在聯合聲明中表示，他們已讓以色列逼使巴勒斯坦人流離失所的目標遇挫。

聲明說：「談判進程和協議執行機制仍須國家高度警惕和全天候密切監控，確保這個階段取得成功。我們將持續本著負責任態度與調停人士合作，確保占領方必須保障我們人民權益，結束他們的苦難。」

義大利表示，歐盟駐拉法（Rafah）邊境援助團將於14日重新開放加薩與埃及之間的徒步過境點。

英國、法國與德國領袖敦促聯合國安全理事會力挺美國支持的加薩和平計畫。

川普證實13日將在埃及會晤「許多領袖」，討論加薩未來發展，並表示他相信這次停火能為中東帶來更廣泛的和平。

儘管以色列和加薩多處出現慶祝場面，世界領袖也紛紛致賀，許多問題仍懸而未決，包括哈瑪斯解除武裝，以及川普領導加薩過渡當局相關計畫。

哈瑪斯高層官員哈姆丹（Osama Hamdan）接受卡達媒體訪問時表示，哈瑪斯拒絕接受過渡當局計畫。