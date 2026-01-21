以色列內塔尼亞胡接受特朗普邀請 加入「和平委員會」 曾因種族滅絕罪被國際法庭通緝｜Yahoo

美國總統特朗普 REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

【Yahoo新聞報道】美國在 1 月 14 日時宣布，加沙停火協議進入第二階段，總統特朗普邀請多國領導人加入負責暫時接管加沙的「和平委員會」，被指藉機建立繞過聯合國權力的國際聯盟。以色列日前一度就委員會名單罕有向白宮表達不滿，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今（21 日）又指，已接受特朗普邀請加入「和平委員會」（Board of Peace）。

以色列日前罕有批評美國

以色列與加沙地帶武裝組織哈馬斯自 2023 年 10 月爆發戰爭，被聯合國獨立調查委員會發布報告認定在加沙對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪，國際刑事法院（ICC）於 2024 年 11 月 21 日對總理內塔尼亞胡及前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令。

特朗普提出設立加沙「和平委員會」，指該機構將負責監督加沙地帶的管治、區域關係、重建、投資等事務，委員會將由特朗普領導，並負責決定成員名單。

內塔尼亞胡辦公室日前曾就委員會名單提出批評，相信是由於名單包括過去一直批評以軍在加沙軍事行動的土耳其。以方不滿美方未有就名單作出協調，有違以色列政策。

普京、盧卡申科等獲邀

同樣被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），亦於 1 月 19 日時確認獲邀加入「和平委員會」，惟克里姆林宮表示正確認細節，未有回應指普京是否會加入。普京的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）據報亦有獲邀。

目前已接受邀請的成員國包括阿聯酋、摩洛哥、越南、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克、阿根廷及阿塞拜疆。瑞典獲邀後表示將不會參與；英國及歐盟委員會亦已收到邀請，目前尚未作出回應。

據報需付 10 億美元換取永久席位

據報指，各國若要獲得委員會的永久席位，需支付 10 億美元（約 78 億元），而章程亦未將職能局限於巴勒斯坦地區。

據白宮公布的計劃，「和平委員會」將由總統特朗普擔任主席，成員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio），中東特使威特科夫（Steve Witkoff）、英國前首相貝理雅（Tony Blair），及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），阿波羅全球管理公司首席執行官羅文（Marc Rowan）、世界銀行行長彭安杰（Ajay Banga），及特朗普的副國家安全顧問加布里埃爾（Robert Gabriel）。

特朗普批聯合國「沒起作用」

特朗普周二（20 日）曾表示，希望擴大委員會的職權，以處理全球衝突而不僅限於加沙，被問及該委員會是否會取代聯合國時，特朗普稱聯合國應繼續存在，但認為「和平委員會」或可承擔部分角色，因聯合國「並沒有起到多大作用」。

中國外交部發言人回應指，中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序。

來源：Al Jazeera