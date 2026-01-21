以色列內塔尼亞胡接受特朗普邀請 加入「和平委員會」 曾因種族滅絕罪被國際法庭通緝｜Yahoo

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
【Yahoo新聞報道】美國在 1 月 14 日時宣布，加沙停火協議進入第二階段，總統特朗普邀請多國領導人加入負責暫時接管加沙的「和平委員會」，被指藉機建立繞過聯合國權力的國際聯盟。以色列日前一度就委員會名單罕有向白宮表達不滿，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今（21 日）又指，已接受特朗普邀請加入「和平委員會」（Board of Peace）。
以色列日前罕有批評美國
以色列與加沙地帶武裝組織哈馬斯自 2023 年 10 月爆發戰爭，被聯合國獨立調查委員會發布報告認定在加沙對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪，國際刑事法院（ICC）於 2024 年 11 月 21 日對總理內塔尼亞胡及前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令。
特朗普提出設立加沙「和平委員會」，指該機構將負責監督加沙地帶的管治、區域關係、重建、投資等事務，委員會將由特朗普領導，並負責決定成員名單。
內塔尼亞胡辦公室日前曾就委員會名單提出批評，相信是由於名單包括過去一直批評以軍在加沙軍事行動的土耳其。以方不滿美方未有就名單作出協調，有違以色列政策。
普京、盧卡申科等獲邀
同樣被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），亦於 1 月 19 日時確認獲邀加入「和平委員會」，惟克里姆林宮表示正確認細節，未有回應指普京是否會加入。普京的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）據報亦有獲邀。
目前已接受邀請的成員國包括阿聯酋、摩洛哥、越南、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克、阿根廷及阿塞拜疆。瑞典獲邀後表示將不會參與；英國及歐盟委員會亦已收到邀請，目前尚未作出回應。
據報需付 10 億美元換取永久席位
據報指，各國若要獲得委員會的永久席位，需支付 10 億美元（約 78 億元），而章程亦未將職能局限於巴勒斯坦地區。
據白宮公布的計劃，「和平委員會」將由總統特朗普擔任主席，成員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio），中東特使威特科夫（Steve Witkoff）、英國前首相貝理雅（Tony Blair），及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），阿波羅全球管理公司首席執行官羅文（Marc Rowan）、世界銀行行長彭安杰（Ajay Banga），及特朗普的副國家安全顧問加布里埃爾（Robert Gabriel）。
特朗普批聯合國「沒起作用」
特朗普周二（20 日）曾表示，希望擴大委員會的職權，以處理全球衝突而不僅限於加沙，被問及該委員會是否會取代聯合國時，特朗普稱聯合國應繼續存在，但認為「和平委員會」或可承擔部分角色，因聯合國「並沒有起到多大作用」。
中國外交部發言人回應指，中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序。
來源：Al Jazeera
專防川普！英法德等國領袖被曝私下建群
歐洲領袖正通過群聊交換消息，以協調應對美國政府的外交政策，多位不願透露姓名的歐洲外交官私下形容美方近期的政策轉向「瘋狂」，甚至「失控」。鉅亨網 ・ 8 小時前
外交部：中方已收到美方邀請加入加沙和平委員會
美國總統特朗普早前宣布成立加沙「和平委員會」，並邀請多個國家的領導人加入。中國外交部發言人郭嘉昆回應記者提問時表示，中方已經收到了美方的邀請。據悉，美國政府已向約60個國家發出和平委員會的章程草案，邀請參與，並提出成員國需繳納10億美元(約78億港元)現金，才能把成員資格延長至3年以上，否則任期只有3年。法國、德國、意大利、匈牙利、澳洲、加拿大、歐盟委員會以及中東主要大國的領導人，都接獲邀請加入和平委員會。 (WL)infocast ・ 1 天前
從最親美到信任崩解：特朗普格陵蘭威脅震撼丹麥社會
美國總統特朗普威脅吞併丹麥自治領地格陵蘭，並指責丹麥是「糟糕盟友」，在丹麥社會引發強烈震撼。長期以來被視為歐洲最親美國家的丹麥，如今正面臨一場前所未有的信任危機，不少丹麥人直言感到「被背叛」，跨大西洋關係的根基正在動搖。鉅亨網 ・ 2 小時前
特朗普密謀租借格陵蘭？傳將拋99年長租、美籍福利包等「甜頭」
美國總統特朗普被爆在達沃斯擬拋出格陵蘭「99 年長租」與美籍福利方案，試圖取得實質控制權，引發歐盟強烈反彈，關稅、制裁與北約危機一觸即發，跨大西洋關係面臨伊拉克戰爭以來最大裂痕。鉅亨網 ・ 1 天前
「人為刀俎、我為魚肉」 加拿大總理卡尼呼籲中等強國結盟對抗大國脅迫
加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 在達沃斯發表演說，呼籲世界中等強國必須團結起來，抵制來自咄咄逼人的超級大國的脅迫。鉅亨網 ・ 4 小時前
美財長貝森特：97%先進晶片集中台灣 是全球末日等級風險
外媒報導，美國財長貝森特 (Scott Bessnet) 在瑞士達沃斯一年一度的世界經濟論壇 (WEF) 上表示，先進晶片生產過度集中在台灣，是全世界面臨的最大風險，一旦生產中斷，將引爆世界末日等級的後果。鉅亨網 ・ 7 小時前
特朗普關稅通牒宣告馮德萊恩綏靖戰略失敗 美歐逼近經濟戰邊緣
【彭博】— 歐盟委員會主席·馮德萊恩原本打算在周六宣告取得一場罕見的勝利 —— 與南美洲主要經濟體敲定了一份貿易協議。但特朗普打亂了計畫。Bloomberg ・ 1 天前
《紐約客》評特朗普執政滿一年：內耗加速、期中選舉倒數、美國走向不安未來
美國總統特朗普執政屆滿一週年（20 日）之際，《紐約客》形容，美國正與一位「功能失調、充滿傷害性」的政治伴侶共度一場令人不快的週年紀念。鉅亨網 ・ 5 小時前
特朗普據報致函挪威首相 稱沒有責任純粹考慮和平
多間外媒報道美國總統特朗普致函挪威首相Jonas Gahr Store的信件。特朗普在信中指稱，基於挪威諾貝爾獎委員會未因他停止8場以上戰爭而給他和平獎，認為沒有責任純粹為和平考慮，現在可考慮甚麼對美國有利及合適，縱使和平考量仍佔主導地位。AASTOCKS ・ 2 天前
阿富汗中國穆斯林餐館爆炸 7 人死 伊斯蘭國認責：源於北京對維吾爾族人犯下的罪行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿富汗首都喀布爾（Kabul）周一（19 日）時，一間中國人經營的餐廳發生爆炸，造成至少 7 死多人傷，死者包括一名中國公民。極端組織伊斯蘭國（ISIS）其後承認責任，稱已將中國公民列入攻擊目標名單，理由是「中國政府對維吾爾族人犯下的罪行日益增多」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
據報特朗普稱將對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅
美國總統特朗普正籌組「國際和平委員會」，並開出10億美元捐款的價碼，供有意參與國家獲得「永久席位」。法國總統馬克龍已明確不會參與。 《路透》報道，特朗普在當地時間深夜表示，將對法國葡萄酒和香檳徵收200%的關稅，屆時馬克龍將加入「和平委員會」。 法國外交部發言人日前稱，有關委員會並非只適用於加沙和中東地區，與早前聯合國安理會通過的決議不符，亦嚴重偏離《聯合國憲章》。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特朗普單挑歐洲8國聯軍！美歐關稅戰重燃 對中國有何影響？
近日，圍繞格陵蘭島問題，美國與歐洲多國關稅爭端驟然升級，美國總統特朗普宣布下月起將對歐洲 8 國加徵 10% 關稅，6 月 1 日將提高至 25%，引發全球市場高度關注。鉅亨網 ・ 13 小時前
英國有條件批准中國興建「超級大使館」 選址鄰近倫敦金融城惹國安疑慮｜Yahoo
英國政府宣布，有條件批准中方在倫敦皇家鑄幣廠舊址，興建駐英大使館。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美國強力施壓盟友 卻給中國出口引擎送來神助攻
【彭博】— 在習近平應對前所未有的通縮和投資萎縮之際，他押注中國能向世界出售更多商品以推動成長。為此，特朗普對美國主要盟友的威脅可謂恰逢其時。Bloomberg ・ 1 天前
英國批准中國建「超級大使館」 居民擬提司法覆核 中方：提供便利屬東道國義務︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府日前正式批准中國在倫敦興建「超級大使館」計劃，雖然項目在規劃層面已獲放行，但反對聲音並未平息，反對團體正準備循司法覆核挑戰決定，令相關爭議持續升溫。中國外交部今日（21 日）稱，為外交館舍建設提供支持和便利，屬於東道國的國際義務，並指相關申請及獲批過程完全遵循國際外交慣例，以及當地法規和程序。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普：沒有我 北約早就被掃入歷史垃圾堆
美國總統特朗普周二（20 日）發文，稱沒有任何一位總統比他為北約（NATO）做出過更多貢獻，如果沒有他的參與，北約已不復存在。鉅亨網 ・ 9 小時前
特朗普加大施壓之際 丹麥計畫在格陵蘭島全年舉行軍事演習
【彭博】— 據格陵蘭當地報紙報導，隨著美國加大對控制這座北極島嶼的壓力，丹麥聯合北極司令部擴大在格陵蘭的軍事演習規模，可能實現全年演習。Bloomberg ・ 1 天前
川普希望在達沃斯簽署和平理事會章程 馬克龍拒絕入會邀請
Macron Declines (1)\--聯合報導 Ethan Bronner、Fiona MacDonald、Jenny Leonard、Dan Williams、Carla Canivete.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
達沃斯論壇前夕風暴：特朗普曝光法總統、北約秘書長簡訊 密集威脅歐洲盟友
美國總統特朗普近日在社群媒體上密集向歐洲盟友開火，並揚言對法國葡萄酒課徵高達 200% 關稅，凸顯出本周登場的達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 背後的高度緊張局勢。鉅亨網 ・ 15 小時前
特朗普回朝滿一周年 化身「帝王總統」重塑美國與全球
美國總統特朗普周二 (20 日) 重返白宮屆滿一周，過去一年他以一連串震撼性政策「閃電戰」迅速擴張總統職權，深刻改寫了美國的內外格局，如今邁入執政第二年，特朗普的行動愈發顯得毫無拘束，不僅加深國內政治與社會分裂，也讓外界對他的治理模式產生更多疑慮與關注。鉅亨網 ・ 1 天前