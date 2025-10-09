以色列內閣表決加薩停火協議 國安部長班吉維爾矢言反對

（法新社耶路撒冷9日電） 在以色列內閣就美國主導、與哈瑪斯達成的加薩停火及人質釋放協議進行表決之際，以色列極右派國家安全部長班吉維爾表示，他將投票反對這份協議。

班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在社群平台X寫道：「所有（以色列）人質有望回歸，我們大家心中都充滿喜悅…然而，在這種喜悅的同時，絕對不應忽視代價的問題。」

班吉維爾稱「數千名恐怖分子」將被釋放，「其中包括250名預計將從監獄獲釋的殺人犯，這是個難以承受的沉重代價」。

他在聲明中表示：「我不能投票支持一項釋放這些殺人恐怖分子的協議，我們將在政府內部反對它。」