以色列再度空襲加薩 民防單位：3死15傷

（法新社加薩市20日電） 加薩民防單位表示，以色列今天凌晨再次對巴勒斯坦領土加薩走廊發動空襲，造成3人死亡和15人受傷。

隸屬哈瑪斯當局的加薩民防單位指出，以軍約凌晨4時「轟炸汗尤尼斯（Khan Yunis）以東巴尼蘇海拉（Bani Suheila）地區1棟住宅大樓」，導致「3人殉難、15人受傷」。

哈瑪斯與以色列互指對方破壞自10月10日生效的脆弱停火協議。

一名不願具名的哈瑪斯當局內政部人士表示，清晨5時後，加薩地區未再傳出空襲，但汗尤尼斯地區仍可聽見砲擊聲。（編譯：陳政一）