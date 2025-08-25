以色列出動挖土機 約旦河西岸樹木連根拔起

（法新社穆哈伊爾24日電） 根據目擊現場的法新社記者報導，以色列挖土機今天在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。

被砍伐的樹木大多是橄欖樹，這種樹對約旦河西岸的經濟和文化至關重要，而橄欖樹長期以來也是農民與以色列屯民之間暴力衝突的導火線。

來自雷馬拉（Ramallah）附近村莊的農民阿利亞（Abdelatif Mohammed Abu Aliya）說，他失去約一公頃土地上樹齡超過70年的橄欖樹。

他說：「他們以虛假的藉口將樹木連根拔起並夷為平地。」他還說，他和其他居民已經開始重新種植被拔起的橄欖樹。

法新社攝影師看到土地被翻動，橄欖樹倒在地上，村莊周圍的山丘上有幾台推土機在運作。

其中一輛挖土機懸掛以色列國旗，附近則停放以色列軍車。

當地農業協會一名負責人說：「這麼做的目的是要控制並迫使人們離開。這只是開始，接下來會擴展到整個約旦河西岸。」