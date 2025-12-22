以色列圖阻止巴勒斯坦立國 約旦河西岸增 19 個定居點｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】以色列內閣為阻止巴勒斯坦立國，最新已經批准在被佔領的約旦河西岸地區（West Bank），新建 19 個猶太人定居點。以方表示，政府將於該地區大力推動建設。

以軍曾於廿年前撤出其中兩個定居點

立場極右的財政部長 Bezalel Smotrich 表示，內閣在本月 11 日通過計劃，方案將使過去幾年新建的定居點總數增至 69 個，創下新紀錄。最新獲批的選址包括卡迪姆（Kadim）和加尼姆（Ganim），這兩個地方曾為定居點，後來在 2005 年以軍撤離計劃中遭拆除，這裡事隔廿年後將再有猶太人進駐。有組織統計，2022 年西岸地區的定居點數目為 141 個，今次方案通過後將增至 210 個，換言之以色列本屆政府上任以來，定居點數量已增加了 5 成。

廣告 廣告

以色列跟哈馬斯在 10 月 10 日達成停火，美國之前提出的斡旋計劃，其中一項「可能路徑」就是讓巴勒斯坦立國，不過定居點的建設可能會阻止這個進程。根據方案，以色列將會在這些新增定居點內，將一些先前建立的定居點前哨或現有定居點的部分區域合法化，另外亦會在巴人被疏散的土地上建立定居點。定居點的規模大小不一，從單一住宅到多層高樓建築群都有。

10 月平均每日 8 宗定居點衝突

回顧歷史，以色列在一項 2005 年的法令中，指示要撤離 4 個定居點，並禁止以色列人重新進入這些地區，但這項法令在前年 3 月已經被廢除。超過半世紀以來，以色列已經分別在西岸和東耶路撒冷安置了超過 50 萬和逾 20 萬猶太人。猶太人和巴人不時會在定居發生糾紛，在今年 10 月，定居者在西岸地區平均每日有 8 次攻擊，包括燒車、褻瀆清真寺、洗劫工廠並破壞農地等，以色列當局除了偶爾譴責暴力行為外，幾乎沒有採取任何行動。

兩名巴人周六遭以軍擊斃

另外，巴勒斯坦衛生部表示在上週六（20 日），兩名巴勒斯坦人在西岸北部與以色列軍隊的衝突中喪生，其中包括一名 16 歲的少年。以色列軍方就稱，一名武裝分子在卡巴提亞（Qabatiya）向以色列軍隊投擲磚塊後被擊斃；另一名武裝分子在西拉特哈里提亞（Silat al-Harithiya）向以色列軍隊投擲爆炸物後被擊斃。

巴勒斯坦媒體播放了卡巴提亞 16 歲少年在事發當時的閉路電視畫面，錄影顯示他似乎從一條小巷中走出，在靠近以色列軍隊時就被擊斃，並未投擲任何物品。以軍表示，正就事件進行調查。