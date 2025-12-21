宏福苑五級火｜情緒支援熱線
以色列外長呼籲猶太人回歸故土
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列外交部長薩爾今天呼籲西方國家的猶太人遷往以色列，以躲避日益高漲的反猶太主義趨勢。就在一週前，澳洲雪梨一場猶太活動遭遇槍擊，造成15人喪生。
薩爾（Gideon Saar）於猶太教光明節（Hanukkah）最後一天舉行的燭光集會中說：「猶太人在世界各地都有權利享有安全生活，但是我們眼見並且完全理解現況、也有過類似的歷史經驗。如今，猶太人正在全球各地遭到獵殺。」
薩爾在與全球猶太社群和猶太組織的領袖共同舉辦的儀式中表示：「今天我呼籲在英國、法國、澳洲、加拿大、比利時的猶太人：來到以色列地（the Land of Israel）！回家吧！」
自從巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動前所未見突襲、引發加薩戰爭以來，以色列領袖一再針對西方國家反猶情緒升溫予以譴責，並指責各國政府未能有效遏止。
澳洲當局表示，14日發生在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的光明節活動攻擊事件受到聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）意識形態啟發。
今年10月猶太曆法中最神聖節日贖罪日（Yom Kippur），英國曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂遭到襲擊，造成兩人死亡、4人受傷。薩爾當時曾指控英國當局未能採取行動遏止「反猶主義毒潮」。
根據以色列1950年「回歸法」（Law of Return），全球任何猶太人都有權移居以色列並取得以色列國籍。該法也適用於祖父母至少一人為猶太人的人士。希伯來文將猶太人回歸以色列故土稱為「阿利亞」（aliyah），意思是「上行」。
