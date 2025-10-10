以色列完成和平計畫首階段撤軍 20萬人重返北加薩

（法新社巴勒斯坦自治區紐瑟拉特10日電） 以色列今天宣布在加薩停火並開始撤軍後，數十萬精疲力竭的巴勒斯坦人已踏上重返滿目瘡痍家園的歸途。

歷經兩年殘酷戰爭後，仍被扣押的以色列人質家屬也寄望這項由美國總統川普推動的停火協議能夠持續。

以色列軍方指出，以軍已停止開火，「準備落實停火協議並迎接人質回歸」。

美國國防部證實，以色列已完成川普和平計畫第一階段的撤軍。

以軍目前仍掌控約53%巴勒斯坦領土。

加薩民防部門表示，自停火生效以來，約有20萬人重返加薩（Gaza）北部地區。

加薩民防部門發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說：「今天大約有20萬人返回加薩北部。」

這個救援機構為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）所屬。（編譯：徐睿承）