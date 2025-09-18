手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
以色列導彈攻擊卡塔爾的過程及其對美國和海灣防禦系統的影響
以色列的戰鬥機於 9 月 9 日從紅海發射彈道導彈，擊中哈馬斯領導人，這一行動成功繞過了地區的空中防禦系統，並避免進入中東的空域。這次攻擊導致多哈六人喪生，嚴重干擾了正在進行的停火談判，並引發了對以色列軍事能力範圍的擔憂。根據美聯社（AP）的報導，這次襲擊發生在哈馬斯領導人在卡塔爾首都會晤，考慮一項旨在結束近兩年來加沙戰爭的提案時。
隨著一周後以色列開始對加沙城進行地面攻擊，地區緊張局勢進一步升級。根據一位不願透露姓名的美國國防官員的說法，導彈是由飛越紅海的以色列戰鬥機發射的。這一“超視距”策略使以色列能夠在不進入卡塔爾空域的情況下發動攻擊，同時使導彈避開海灣的空中防禦系統。通過在重返大氣層之前將武器發射到太空中，以色列得以避免在沙烏地阿拉伯的空域上空飛行，這樣的做法避免了對沙烏地阿拉伯主權的侵犯，因為以色列仍在追求可能的正常化協議。
攻擊的路徑從西向東，也利用了卡塔爾和美國防禦系統在監控上的漏洞，這些系統通常專注於來自北方伊朗和南方也門的胡塞叛軍的威脅。倫敦皇家聯合服務研究所（Royal United Services Institute）的導彈專家西達特·卡烏沙爾（Sidharth Kaushal）表示：“政治因素在於，您並沒有飛越沙烏地的空域，這在進行正常化的過程中無疑是有用的。”
這次襲擊突顯了卡塔爾愛國者導彈系統的局限性，該系統旨在攔截飛機和巡航導彈，但無法對抗以數倍音速穿越上層大氣的彈道武器。卡烏沙爾指出：“我們可能談論的是從發射到撞擊的幾分鐘，因此時間非常短。”即使愛國者系統能夠探測到導彈，攔截的成功也僅僅是運氣問題。美國先前表示，卡塔爾在 2017 年特朗普總統訪問期間訂購了一套終端高空區域防禦（THAAD）系統，該系統能夠攔截彈道導彈。然而，卡塔爾官員表示，襲擊發生後，華盛頓才通知他們。
一位以色列官員在美聯社的詳細報導中確認，約 10 架飛機參與了這次任務，發射了大約同樣數量的導彈。以色列並未公開承認所使用的武器或行動的具體細節。儘管以色列軍方、卡塔爾政府和五角大廈都拒絕評論，但分析人士表示，這次襲擊可能涉及空中發射的彈道導彈，例如金色地平線（Golden Horizon）或某種型號的斯巴魯（Sparrow）。根據去年的洩漏美國情報文件，這兩個系統被認為是設計用於長距離、高速打擊的武器。
中伯利大學國際研究所的導彈專家傑弗里·劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，斯巴魯變種可以裝備無彈頭，這或許能解釋為何儘管在多哈造成了致命的威力，但實際上造成的物理損害卻有限。白宮對此行動拒絕評論，並將所有問題轉交給以色列政府。使用空中發射的彈道導彈在全球範圍內相對少見，但在最近的衝突中已經被觀察到。俄羅斯在烏克蘭的行動中依賴這種武器，以保持飛機在空中防禦的射程之外，而中國則在本月早些時候的軍事遊行中展示了一種具備核能力的版本。
對以色列而言，這一戰術展示了其技術的成熟度，並引入了一個新的區域安全擔憂維度。此次對多哈的襲擊使卡塔爾和美國的防禦系統措手不及，進一步加劇了海灣國家對自身也可能受到意外攻擊的恐懼。這一事件無疑將影響該地區的地緣政治局勢，並促使相關國家重新評估其防禦策略及外交政策。
