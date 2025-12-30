以色列打破傳統表彰非公民 將頒最高榮譽給川普

（法新社華盛頓29日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布，將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」（Israel Prize）頒給美國總統川普，此舉將打破數十年來只表彰本國公民的傳統。

尼坦雅胡在佛羅里達州與川普進行友好會晤後表示，此舉反映出以色列對川普給予支持「普遍的感激之情」。

尼坦雅胡告訴媒體：「川普總統打破了許多慣例，讓大家感到驚訝，然後他們才發現，『喔，好吧，也許，你知道，他終究是對的』。」

廣告 廣告

他說：「所以我們也決定打破一項慣例，或創造一項新慣例，那就是頒發『以色列獎』。」

尼坦雅胡曾在10月盛讚川普是以色列「有史以來最偉大的朋友」。在此之前，伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）根據川普和他的團隊所斡旋的加薩和平協議，釋放了2023年10月7日攻擊事件中倖存的最後20名人質。

這位以色列領袖在談到川普獲獎時表示：「我必須說，這反映出以色列各界的普遍情感。」

他說：「他們感謝您為幫助以色列、為幫助我們共同對抗恐怖分子及那些意圖摧毀我們文明的人所做的一切。」

一般而言，「以色列獎」只保留給以色列公民或居民，僅有的例外是為「對猶太人民有特殊貢獻」者設立的類別；唯一一位曾獲這個版本榮譽的非以色列人是印度指揮家祖賓．梅塔（Zubin Mehta），他於1991年獲獎。

顯然喜不自勝的川普表示，這個獎項「令人十分驚喜，也讓人非常感激」，並暗示他可能會飛往以色列參加頒獎典禮。這場典禮傳統上會在以色列獨立紀念日前夕舉行。