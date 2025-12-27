宏福苑五級火｜情緒支援熱線
以色列承認索馬利蘭 埃及土耳其吉布地齊聲譴責
（法新社開羅26日電） 埃及外交部表示，埃及今天加入土耳其、索馬利亞及吉布地共和國的行列，齊聲譴責以色列承認索馬利蘭為獨立國家。
埃及外交部表示，埃及外長已與土耳其、索馬利亞和吉布地共和國外長通話，一致譴責以色列此舉，並強調「全力支持索馬利亞的統一、主權與領土完整」。
索馬利亞外交部發出聲明警告，以色列此舉是對索馬利亞主權的「蓄意攻擊」，將破壞區域和平。
分析人士認為，以色列承認索馬利蘭的背後具有戰略考量。
以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）上月報告說：「以色列基於多重戰略考量在紅海地區需要盟友，其中包括未來可能對青年運動（Houthis）採取行動。」青年運動是獲得伊朗支持的葉門叛軍。
2023年10月加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭後，以色列多次空襲葉門目標，以報復青年運動對以色列的攻擊。青年運動稱這些行動是聲援加薩的巴勒斯坦人。今年10月加薩脆弱的停火協議生效後，青年運動已停止攻擊。
由於缺乏國際承認，索馬利蘭在獲得外國貸款、援助與投資方面受限，仍極度貧困。
內陸國家衣索比亞與索馬利蘭去年達成協議，租用一段海岸線以取得港口和軍事基地使用權，此舉激怒索馬利亞。
以色列一直試圖加強與中東及非洲國家的關係。
美國2020年在川普執政時推動歷史性協議，包括以色列與穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國、摩洛哥等國關係正常化，但近年爆發的戰事，尤其是在加薩，引發阿拉伯世界不滿，阻礙了以色列近年的外交行動。
