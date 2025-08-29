以色列承認與敘利亞新政權接觸 盼推敘南非軍事化

（法新社耶路撒冷28日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列正與敘利亞展開談判，尋求推動敘利亞南部地區非軍事化。

這是尼坦雅胡首次間接承認以色列與敘利亞新政權接觸。

敘利亞上個月爆發致命宗派暴力後，尼坦雅胡在以色列會晤一名德魯士族（Druze）領袖，並保證以國政府正採取行動，保障敘利亞德魯士族群安全。

尼坦雅胡說：「我們專注於3件事：保護斯威達省（Sweida）德魯士族群，但不僅限於該地；建立從戈蘭高地（Golan Heights）經大馬士革以南，包括斯威達省在內的非軍事區；設立人道走廊以運送援助物資。」

根據尼坦雅胡辦公室分享的一段影片，尼坦雅胡還說，「這些討論正在進行中，就在此時此刻。」

官方媒體敘利亞新聞社（SANA）上週報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）8月19日在巴黎與以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）率領的代表團會晤，討論兩國降溫及斯威達省局勢。

法國外交部隨後證實會晤是在美國斡旋下進行，且這兩個中東鄰國的代表團曾於7月24日在巴黎先行接觸。

自去年12月敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻以來，以色列已在敘利亞境內發動數百次攻擊，並占領由聯合國巡邏、兩國停戰線敘利亞一側的大部分非軍事區。

大馬士革方面也證實與以色列間接接觸，盼回到1974年建立緩衝區的「停止衝突協議」。