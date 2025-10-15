以色列擬重啟拉法關卡 允600輛卡車援資進入加薩

（法新社耶路撒冷14日電） 以色列公共廣播公司（KAN）報導，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，以利人道援助物資從埃及進入這塊巴勒斯坦土地。

以色列公共廣播公司在官網上表示：「聯合國、獲准的國際組織、私部門及捐助國（週三）將向加薩走廊（Gaza Strip）派遣600輛卡車的人道援助物資。」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日發動襲擊引發長達兩年的戰爭後，加薩面臨毀滅性的人道危機，聯合國與多個援助組織先前已敦促重啟拉法關卡。

廣告 廣告

聯合國於8月底宣布加薩陷入饑荒，但以色列駁斥了這項說法。

以色列公共廣播公司表示，哈瑪斯今天晚間根據本月10日生效的停火協議，移交另外4名人質的遺體後，「政治高層」做出重啟南部拉法關卡的決策。

根據美國總統川普斡旋達成的協議，哈瑪斯應在停火協議於10日生效後的72小時內，交還所有倖存及已故的人質。

儘管哈瑪斯確實準時釋放所有20名倖存人質，但截至今天晚間，扣留在加薩走廊的28名已故人質中，僅向以色列移交了8人的遺體。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天揚言，若哈瑪斯不歸還仍被扣押在加薩的士兵遺體，他將切斷對加薩的援助供應。

根據以色列公共廣播公司說法，重啟拉法關卡好讓援助物資通過的決定，也是在以色列被告知哈瑪斯打算於明天歸還另外4具遺體後所做出，但此舉尚未獲得哈瑪斯證實。